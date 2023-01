Hotelul Athénée Palace din București s-a rebranduit sub numele de InterContinental

După zeci de ani, hotelul Athénée Palace se alătură unuia dintre cele mai importante lanțuri internaționale de hoteluri din lume. Este în prezent singurul hotel din România operat sub brandul InterContinental.

Sursa foto: InterContinental Athénée Palace

Unul dintre cele mai sofisticate repere ale Capitalei, Hotelul Athénée Palace, a găzduit sute de evenimente istorice în cei peste 100 de ani de existență.

De la regi și regine până la președinți și vedete. Cu toții au trecut pragul celebrei clădiri. Rebranding-ul hotelului aduce acum o nouă eră a rafinamentului în industria ospitalității de lux din țara noastră. Renovarea a fost un succes, iar reprezentanții hotelului sunt siguri că vor satisface și cele mai înalte exigențe ale turiștilor.

Emblematicul hotel din Piața George Enescu din Capitală este în prezent singurul hotel din România operat sub brandul InterContinental. Procesul de rebranding a evoluat gradual pe parcursul ultimului an, concomitent cu investiția majoră de modernizare și restaurare realizată în ultimii 2 ani de către compania proprietar ANA Hotels, astfel încât facilitățile existente să poată fi ridicate la standardele de lux, confort și calitate agreate împreună cu brandul InterContinental, pionierul călătoriilor de lux în noi destinații de peste 75 de ani.

" IHG Hotels & Resorts este unul dintre cei mai importanți actori din industria hotelieră globală. Tocmai de aceea ne-am dorit să aducem rafinamentul și standardele înalte ale brandului InterContinental Hotels & Resorts sub cupola Athénée Palace din București. După investiția substanțială din ultimii doi ani, pot spune că am integrat cu succes noua viziune de lux asupra hotelului împreună cu IHG. Alegerea unui nou partener care să preia managementul hotelului s-a dovedit a fi un proces elaborat, care a început în 2021. Decizia de a opera sub umbrela brandului InterContinental Hotels & Resorts completează o colaborare anterioară dintre ANA Hotels și IHG Hotels & Resorts, care a început în anul 1998 în baza unui contract de management și, ulterior, a contractului de franciză, pentru hotelul „Crowne Plaza Bucharest”, deținut, de asemenea, de ANA Hotels în București", a declarat George Copos, owner ANA Hotels.

"Vom deveni un reper în ceea ce înseamnă ospitalitatea de lux din România și sperăm, în acest fel, să creștem valoarea pe care o aducem orașului și comunității, fiind mai atractivi pentru clienții străini care pot să ne viziteze capitala", a declarat Simona Constantinescu, CEO Ana Hotels.

Construit în 1914 și situat în inima capitalei, hotelul oferă vedere spectaculoasă către Piața Revoluției, Ateneul Român și Palatul Regal.

Rebranding-ul hotelului a costat nu mai puțin de 40 de milioane de euro și promite o experiență rafinată într-un peisaj urban dominat de artă și istorie.

"În această perioadă de rebranding, am descoperit multe lucruri interesante despre România și mai ales despre locul unic pe care hotelul Athénée Palace l-a avut în societate de-a lungul istoriei sale. Tocmai pentru că ne-am dorit să integrăm aceste aspecte ale culturii locale, s-a colaborat cu artiști care au transpus perfect viziunea noastră asupra hotelului. Începând cu 2023, oaspeții pot descoperi o experiență complet nouă, actualizată, care evidențiază autenticitatea și istoria cunoscutei clădiri de lângă Ateneu, punând în valoare peisajul urban și comunitatea din care face parte", a explicat Nicolaas Houwert, General Manager InterContinental Athénée Palace Bucharest.