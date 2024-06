Ileana Stana Ionescu, în spital de o săptămână. "Am sunat la Salvare, să vină să vadă ce are"

Îndrăgita actriţă Ileana Stana Ionescu a fost luată cu Salvarea şi este de o săptămână internată în spital.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Fiul ei, medic, n-a mai venit în ţară de trei ani şi este aşteptat peste câteva zile să vină din America, după cum a povestit soţul actriţei, pentru jurnaliştii de la Click.

În vârstă de 87 de ani, Ileana Stana Ionescu s-a retras din viaţa publică de mai bine de cinci ani, după o carieră de şase decenii în lumea teatrului.

Ea declara într-un interviu că dorește ca publicul să o țină minte așa cum era în vremurile de glorie.

"Vine o vreme când trebuie să știi să te retragi, să faci definitiv un pas în spate pentru ca publicul să-și amintească de tine în zilele cele bune, nu îmbătrânit și chinuit de gânduri.

La 87 de ani, nu prea mai ai ce să dovedești celor din jur sau ție însăți!", declara Ileana Stana Ionescu pentru Cancan.ro.

Soţul ei, actorul Andrei Ionescu, are 97 de ani. El a confirmat vestea internării.

"Ileana s-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare, să vină să vadă ce are. După un consult medical, cei de pe Salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin, după care marți o externează, o să iasă din spital și totul o să fie ok", a spus soţul actriţei.