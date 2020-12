Mare grijă! Pericolul ascuns din spatele implanturilor dentare ”la ofertă”

”Acest lucru nu trebuie să se întâmple. Nu există: ”respinge organismul”! Dacă noi respectăm toate indicațiile medicului după implantare, acest implant nu trebuie să pice. Una din indicații este fumatul. Reducerea țigărilor foarte mult, sau chiar renunțarea la fumat, pentru că fumatul duce la pierderea implantului.

Un alt motiv pentru care pică este pentru că, de foarte multe ori am văzut că sunt aceste oferte. Nu alegeți oferta! Pentru că oferta înseamnă implantul, ”șurubul”. Un implant, atunci când se aplică, trebuie gândit. Ce grosimi osoase avem, ce fel de mucoasă avem... Nu se pune problema că, dacă am un os așa și-așa, lasă că merge.

Și grosimea implantului, pe zone, adică dacă am grosimi mici, înălțimi mici pe o zonă laterală, unde forțele sunt foarte mari, el va fi suprasolicitat și chiar va pica într-un timp destul de scurt. Dacă ele sunt gândite, conceperea implantării este foarte bine gândită, implantul nu are de ce să cadă. Plus că, de multe ori, sunt necesare îngroșări de os, adiții de os, sau acel lift-sinus. Pacienții, unii cred în lucrurile astea, alții refuză. Și dacă nu rămân la medicul care le propune soluția optimă, sigur vor găsi pe cineva care să le implanteze ”lasă că merge”. La ”lasă că merge” implantul nu ține foarte mult. Este imposibil!”, a explicat medicul stomatolog.

”Acesta este motivul pentru care pierdem implantul foarte repede”

”Ce nu luăm în calcul este că, după implantare și așteptarea de osteo-integrare, trebuie verificată gingia din jurul implantului. Atâta timp cât gingia este mobilă în jurul implantului acolo unde se pune coronița, acolo va intra tot timpul placa bacteriană, va retrage osul și pierdem implantul. E o intervenție specială ca să transformăm gingia mobilă în gingie fixă. Acolo unde este cazul. De aceea pierdem implantul foarte repede”, mai spune dr. Ada Epistatu, la Antena 3.

Stomatologul susține că un implant pus corect ar trebui să dureze cel puțin 20 ani, chiar și în cazul persoanelor vârstnice. Există însă și câteva condiții care impun amânarea unui implant

”Din păcate, nu putem pune împlanturi în timpul tratamentelor de chimioterapie. Asta nu înseamnă că cei care trec de această boală nu vor putea avea implanturi. Dar se așteaptă cam un an de zile, după terminarea tratamentului, ca să implantăm.

Doar în bolile foarte grave, dar în rest nu există contraindicații de implant”, a concluzionat stomatologul.