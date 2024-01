”Acum te-am salvat, data viitoare te scot în sicriu” | Noi dezvăluiri în cazul mamei din Iași, care a sărit cu bebelușul pe geam

Apar noi informații în cazul mamei din Iași care a sărit cu bebelușul pe geam, după ce locuința a fost cuprinsă de flăcări. Tatăl tinerei, care este polițist, ar fi prevăzut tragicul deznodământ în urma unui scandal dintre fiica sa și soțul acesteia.

Potrivit unei vecine, tatăl tineri i-ar fi spus înainte de sărbători că ”de data aceasta te-am salvat, data viitoare te scot în sicriu”, acestea sunt cuvintele rostite de bărbat.

Potrivit declarațiilor apropiaților, se pare că în această familie nu era străină violența domestică. De altfel, vecinii povestesc faptul că, de sărbători, tânăra a mers la o vecină și a cerut ajutorul, cerând să cheme poliția, după ce ar fi fost agresată de soț.

Acum, anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în cursul zilei de ieri, asta pentru că încă nu există o sursă certă care să spună de la ce a pornit acel incendiu, fie că e vorba de un incendiu provocat intenționat sau de un incendiu accidental.

În clipa de față, procurorii au schimbat încadrarea faptei și se cercetează omor față de un membru al familiei. Deocamdată și anchetatorii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat acolo.

Surse apropiate de anchetă spun că ușa apartamentului ar fi fost încuiată de către soț, însă toate aceste lucruri vor fi lămurite de către anchetatori.

Între timp, medicii o supraveghează pe tânăra mamă. Aceasta este în stare destul de gravă la Spitalul Sfântul Spiridon. A suferit arsuri pe 12% din suprafața corporală și are mai multe fracturi care îi pun viața în continuare în pericol.

Din acest motiv, anchetatorii vor începe foarte curând audierea tuturor martorilor care ar putea da lămuriri în acest caz.

Vecinii spun că tânăra ar fi apelat disperată la ajutorul lor, chiar de sărbători, după ce soțul ar fi agresat-o.

”Ea, înainte de crăciun, a fost la mine cu bătut-o bărbatul ei. Nu are un an de când e mutată aici. Eu nu am primit-o, că efectiv nu am recunoscut-o, avea fesul în cap și a spus să sun la părinții ei. Am sunat la taică-su, care e mare polițist în Suceava sau în Vaslui, și el a spus când a ajuns aici ”să știi că acuma da, am salvat, dar data viitoare te scot în sicriu”. Așa i-a spus tatăl ei. Ei nu au fost de acord cu căsătorie”, a spus una dintre vecine.

Vecinii îl descriu pe soțul femeii ca fiind recalcitrant.

”El e puțin mai recalcitrant. Nu pot să-mi dau seama despre ce este vorba. Eu îi cunosc. Ea este o femeie de nota 20, nu știu el un felul cum se comporta în casă, am auzit cu a fost și țipete, au fost și bătăi, acum nu știu ce s-a întâmplat. Ori că a fost un scurt circuit la apartament, ori că s-a făcut intenționat. Nu pot să-mi dau seama”, a mărturisit un alt vecin.