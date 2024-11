Income Summer Edition: Ce a îngrozit-o pe Mona Nicolici în televiziune și cum a trecut peste

Income Summer EditionIncome Summer Edition este un serial format din 8 ediții speciale.

"Regretele își au rostul numai când învățăm dintr-o situație. Nu are sens să privești înapoi. Uită-te înainte, înzestrat cu o cunoaștere nouă și fără regrete", spune foarte bine autoarea canadiană Catherine Pulsifer. Iar în România nu ducem lipsă de exemple ale leaderilor de succes care au știut să fructifice fiecare provocare lansată de viață. Un exemplu este chiar Mona Nicolici, îndrăgita prezentatoare TV care, chiar dacă s-a retras din lumina reflectoarelor în lumea corporate și mai apoi pe cont propriu într-un mic business, și-a dat reset de mai multe ori și a construit de la zero proiecte așa cum a simțit, îmbrățișând provocările cu mult curaj. Un parcurs asemănător a avut și Dan Manolescu, unul dintre experții pe Fiscalitate ai României. El s-a lăsat purtat de curiozitate și a pășit într-un domeniu sensibil și într-o carieră care abia apărea la noi în țară. Dar ambii au crezut că pot schimba țara în mai bine, că pot face lucruri noi care să aibă impact asupra a cât mai multor oameni. Și nu s-au înșelat, dar nici nu au lăsat garda jos în momentele de cumpănă. În episodul 8 al Income Summer Edition, Mona Nicolici povestește că televiziunea, de exemplu, a speriat-o foarte tare: “greșeam în fiecare zi. Îmi era o frică de nu puteam să stau pe scaun, dădeam bâlbe. Acestea pentru mine erau eșecuri, dar învățam din ele. În fiecare zi ieșeam de acolo, îmi dădeam două palme, îmi făceam lecțiile și mă întorceam.”

Income Summer Edition este un serial format din 8 ediții speciale, cu 8 întâlniri definitorii pentru viitorul tinerilor, al antreprenoriatului și al României, în general. Avem 8 runde de discuții cu leaderi, mentori, personalități de top în domeniile lor. Sunt modele ale căror povești inspiră, motivează și, totodată, definesc ce este mai bun în țara în care trăim. Vorbim despre inițiativă, ambiție, asumare, despre disciplină, despre a face ceva pentru alții sau despre a face primul pas înaintea altora, fără să așteptăm de la alții să facă pentru noi. România se poate dezvolta doar prin aplicarea atitudinii antreprenoriale în orice, puțin cu puțin, prin gesturile și acțiunile noastre zilnice, ale fiecăruia, folosind spiritul de întreprinzător și exploatându-l la maximum.

Realizator: Adrian Măniuțiu

Editor: Bianca Voinea

Regizor: Bogdan Saviuc / Celestin Astăluș

DOP / Montaj: Dan Gecui

Producători: Antena 3 SA, Photomedia EM360 Group, Big Dream Media

Mona Nicolici și-a dorit întotdeauna să facă lucrurile altfel. Si atunci când visa ce meserie să-si aleagă, și atunci când a început să profeseze. Când și-a început cariera în televiziune, s-a întrebat, în fiecare zi cum influențează viața oamenilor din jurul ei. Cum poate aduce ceva bun, dincolo de ecran? Aceeași întrebare a urmărit-o și în cei 14 ani de lucru în corporație, când a condus primul Departament de Sustenabilitate si CSR al unei companii din România și a dezvoltat prima platformă de responsabilitate socială corporativă, Țara lui Andrei.

Nu a ales niciodată calea ușoară si, după prima ei mare iubire, jurnalismul de televiziune, a ales să facă pionierat intr-un domeniu nou pentru România, la vremea aceea: sustenabilitatea.

A fost si a rămas un susținător al educației profesionale din România, pentru care a fost, timp de 4 ani, ambasadorul țării noastre la UE, în cadrul „Vocational Educational Europeean Week”.

Acum, Mona s-a întors la prima ei mare iubire, jurnalismul, si a luat calea antreprenoriatului. Lucrează cu companii care vor să-și dezvolte businessul în mod sustenabil, dezvoltă campanii de comunicare, cu accent pe protecția mediului, produce și prezintă emisiuni de radio și televiziune care au ca temă dezvoltarea durabilă, sustenabilitatea, protecția mediului și schimbările climatice.

Dan Manolescu – Tax Partner – SOTER & PARTNERS – S-a alăturat grupului Soter & Partners în anul 2001, cu o vastă experienţă în domeniul consultanţei fiscale acumulată în KPMG în perioada 1997 – 2000. Dan Manolescu este Doctor în Economie (titlu acordat de A.S.E. București) și absolvent al Facultății deDrept a Universității din Craiova. Din 2007 este Consultant Fiscal, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România unde în prezent deține funcția de Presedinte. Din 2008 este si Auditor Financiar. În ianuarie 2013 a fost numit Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice unde a coordonat procesul de rescriere a Codului fiscal si a Codul de procedura fiscală care au intrat în vigoare începand cu anul 2016. Dan Manolescu a ocupat diverse pozitii in structurile de conducere a unor insititutii financiare cum ar: membru al CA al CEC Bank SA in 2015-2016, membru al CA al FNGCIMM SA in 2013-2015, iar in aprilie 2016 a fost ales membru in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA. In 2016 a primit titlul de Eisenhower Fellow.

Adrian Măniuțiu face parte din echipa Antenelor de peste 12 ani, unde este realizatorul emisiunii INCOME, la Antena3CNN, din vara anului 2012. Este Ambasador al Antreprenoriatului, în cadrul proiectului european "Antreprenor 2020-2022", s-a născut la Cluj-Napoca în 1979 și a studiat business și marketing în Germania și România, la Cluj. A lucrat în domeniul investițiilor și în dezvoltare imobiliară, iar cu 10 ani în urmă a fondat PhotoMedia – transformată ulterior în EM360 GROUP – o agenție în expansiune, cu o echipă de peste 15 oameni, concentrată pe marketing-ul creativ, producții media, strategii de comunicare și management reputațional. Acumulând o experiență diversă în televiziune, atât din poziția de realizator TV și prezentator, cât și din cea de co-producător și dezvoltator de formate, în 2019 a lansat EM360 Studio – un canal web-TV care se concentrează pe seturi de producții premium din sfera de infotainment, business și talk. De mai mulți ani, se implică și în proiecte de venture capital și startup financing, în diverse domenii.