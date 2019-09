De 24 de ani, bărbatul era fără adăpost. Într-o zi, omul a primit o veste neașteptată și a izbucnit în lacrimi imediat.

Polițiștii de frontieră l-au anunțat că au dat de cele două fete ale sale.

José Lopez, 61 de ani, a pierdut contactul cu familia sa când s-a mutat în Miami, Florida. A întâmpinat multe greutăți, iar în final a ajuns pe stradă.

Luna trecută, bărbatul și-a cheltuit ultimii bănuți ca să poată călători spre New Jersey ca să-și găsească familia. Polițiștii de frontieră s-au implicat direct în căutare și au reușit să dea de urmele fiicelor bărbatului.

Reuniunea cu familia a fost de-a dreptul emoționantă.

Officer Pfeifer’s effort to reunite Mr. Lopez with his family has captured the hearts and attention of the entire nation! This uplifting story highlights the great work Officer Pfeifer and the New Jersey Transit Police Department do every day. https://t.co/PTsXHhapwA pic.twitter.com/kvCD3rrcQK

A tearful, heartwarming reunion! NJ Transit Police reunite a homeless man with his family after 24 years!! Jose Lopez not only got to hug his daughters, he met his grandkids for the first time! Lopez was given a shave and a haircut, plus new clothes for the big reunion moment. pic.twitter.com/puIYKRp2QW