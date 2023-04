Căpșuna ananas: Ce gust are, cât costă și care sunt proprietățile uimitoare pentru organism

Căpșuna ananas. Da! Vedeți bine. Acesta este un fruct cu totul și cu totul special. Gustul său este deosebit, iar proprietățile pentru organism sunt uimitoare.

La o primă vedere, căpșuna ananas sau fructul pineberry, arată ca o căpșună necoaptă. Gustul său este deosebit, pentru că deși ne-am gândi că are gust de căpșună, căpșuna ananas, are gust de ananas. Așadar, fructul are gust de căpșună, însă gustul său este de ananas.

Fructele au pulpa albă, dar semințele rămân roșii pe toată suprafața și arată cât se poate de apetisant. În realitate, ele reprezintă cel mai vechi soi de căpșuni. Au apărut pe piață în America de Nord, ca o trecere de la căpșunile clasice la cele albe.

Căpșunile ananas cresc de obicei începând cu luna martie, și până în decembrie. Mai mult, pineberries sunt bogate în diverse substanțe nutritive, dar și antioxidanți. Nu conțin carbohidrați, însă, au din plin vitaminele A și C, ajutând la stimularea sistemului imunitar. Fructul cu gust deosebit de ananas poate să prevină chiar și gripa sau virușii care duc la apariția bolii, pentru ca protejează organismul, potrivit ciao.ro.

Căpșunile ananas pot fi plantate acasă, pentru că se îngrijesc la fel de ușor precum căpșunile obișnuite. Pot fi găsite ca răsaduri pe diferite site-uri de specialitate. De exemplu, pe unul dintre aceste site-uri, cinci plăntuțe de căpșuni ananas, ajung să coste 20 de lei.