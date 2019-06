Gabriela a vrut să facă un gest creștinesc și a înmormânat un sărman. A avut însă un șoc când a primit o factură record de la biserică: „Rușine! Și vă mai întrebați de ce se îndepărtează lumea de biserică”

Foto: Facebook

Gabriela a vrut să facă un gest creștinesc și a înmormântat un sărman. A avut însă un șoc când a primit o factură record de la biserică.

Ieșeanca și-a arătat indignarea și a postat un mesaj pe o rețea de socializare:

”Nu stiu ce părere aveți voi,dar cred foarte serios ca biserica noastră ortodoxă trebuie sa-si revizuiască atitudinea față de enoriașii săi.

Am făcut o faptă creștinească și am ajutat să immormantez un biet pensionar cu o pensie minima de handicap.(omul ne având un picior).Bugetul fiind f.redus i-am făcut o înmormântare micuță la care am participat doar 5 persoane.Faptul acesta i l-am relatat preotului Lutic Constantin de la cimitirul sf.Vasile,cu toate acestea uitati-va si voi ce bonuri mi-a dat în valoare de 608 lei.(300 pe chitanța iar restul pe un bon de mână în care sunt trecute 36 lumânări mari?,50 lumânări mici?,noi fiind doar 5 persoane,75 întreținere biserică, mai fiind o chitanță de 100 contribuție biserica,100 cântăreț,50 palimar si ce-o mai fi fost...

RUSINE,RUSINE,RUSINE..

Si va mai întrebați de ce se îndepărtează lumea de biserică”, a scris Gabriela pe pagina sa de Facebook.