Un inspector guvernamental a golit bazinul unui baraj cu milioane de litri, după ce a scăpat telefonul în apă, în India

Rajesh Vishwas, un inspector alimentar, a scăpat telefonul în apele barajului Kherkatta, situat în statul Chhattisgarh din centrul Indiei, relatează BBC.

Bărbatul își făcea un selfie când a scăpat aparatul, un Samsung în valoare de aproximativ 1.200 de dolari.

Incidentul s-a întâmplat duminică. Neîmpăcat cu gândul pierderii telefonului și sub pretextul că aparatul conținea informații sensibile, el a cerut ajutorul unor scafandri locali, care nu i-au găsit, însă, telefonul.

Report:



In search of a lost phone food inspector Rajesh Vishwas pumps 21 lakh liters of water from a reservoir in Chhattisgarh.



Inspector was assigned to Pakhanjur Town claimed that sub divisional officer had orally authorized him to pump out waterhttps://t.co/xPJmDAZRkt pic.twitter.com/LEenGTidvC