Ion Ţiriac, lăsat fără replică de o femeie celebră din România: ”Dacă vii la mine acasă, aşa mă găseşti!”

Maria Radu, lidera Tarafului de la Vărbilău, a povestit ce s-a întâmplat când a fost invitată să cânte la un eveniment privat al miliardarului. Artista a dezvăluit că nu poate cânta descălţată, iar momentul în care a văzut-o Ion Ţiriac a fost unul memorabil.

”Eu nu pot să cânt încălțată, atâta tot. Eu pot să stau 5-10 minute cu pantofii, dar apoi trebuie să-i dau jos, că nu pot. Eu și pe asta am câștigat, pe apariția mea. Printre primele dăți când am cântat la București, am fost la un eveniment privat la domnul Țiriac.

Când am intrat acolo și m-a văzut, domnul Țiriac s-a minunat și mi-a zis că așa ceva original n-a mai văzut. Mi-a zis: ”Să nu vă schimbați niciodată!”. Dar, credeți-mă, eu așa mă port și acasă. Dacă vii la mine, așa mă găsești: cu basma și fustă cu pliuri„, a spus Maria Radu, pentru libertatea.ro.

Planul miliardarului Ion Ţiriac pentru dublul campion mondial David Popovici

David Popovici a câștigat aurul la probele de 200 metri liber și 100 metri liber, la Campionatele Mondiale de la Budapesta, devenind, la doar 17 ani, al doilea înotător din istorie care reușește „dubla”, după americanul Jim Montgomery, în 1973, chiar la prima ediție a Mondialelor.

Ion Țiriac a avut un plan măreț pentru David Popovici. În urmă cu ceva timp, miliardarul român voia să-l trimită pe tânărul de 17 ani în Statele Unite pentru a performa în sportul pe care îl iubește.

Miliardarul a dezvăluit recent că a rămas complet impresionat de devotamentul și munca uriașă depusă de Popovici și chiar a vrut să-i facă o propunere răsunătoare, scrie as.ro.

Ion Țiriac a vrut să-l trimită pe David Popovici în SUA pentru a se dezvolta și mai mult în lumea natației, doar că totul a căzut după o discuție cu conducătorii Federației de Natație din România. Se pare că principalul motiv pentru care campionul a rămas în România a fost reprezentat de calendarul școlar diferit din SUA, care i-ar fi dat peste cap programul înotătorului de 17 ani.

”Lui David Popovici nu pot să îi recomand nimic! Mi-am permis să îi dau telefon doamnei președinte, care mi-a spus: ‘Băi, Țiriac, n-ai cum să-l pui să se ducă în SUA să se antreneze.

Pentru că mai are doi ani de liceu, ăia au alt calendar, februarie, martie, aprilie. Iar calendarul nostru, cu campionate europene, mondiale, e la trei luni după. Și putem și noi!'”, a spus Ion Țiriac, în urmă cu ceva timp, pentru TVR.

De ce este David Popovici atât de bun. Explicația astrologului Cristina Demetrescu

David Popovici a devenit dublu campion mondial la Campionatele Mondiale de la Budapesta, desfășurate la Duna Arena și ajuns astfel una dintre cele mai mari revelații din sportul românesc, și nu numai, din ultimii ani. Astrologul Cristina Demetrescu explică ce se află în spatele succesului uriaș al tânărului de doar 17 ani.

"Devenim ce gândim. Mentalitatea acestui băiat nu are ezitări și totul a plecat de la o afecțiune medicală. Când alți părinți intră in panică, ai lui David Popovici au rămas cu picioarele pe pământ. O lecție de viață despre faptul că nimic nu e întâmplător, despre faptul că sacrificiul primește răsplată, despre muncă, disciplină militărească, despre iubire și vocație.

Dacă nu îți place ce faci, mai bine faci altceva. Scurt și pe doi. Căile care te duc spre tine nu sunt cele mai prietenoase, dar cu puțină atenție, se rezolvă. Nu sunt al doilea Aleksandr Popov, sunt primul David Popovici". Excelent! Mulți ani Simona Halep se declara fericită ca a ajuns in finala și că o întâlnește pe Serena Williams și greu a trecut de mentalitatea de locul 2. In sport, din păcate pentru efortul multora, doar locul 1 scrie istorie", a scris Cristina Demetrescu pe pagina sa de socializare.

Câți bani va primi David Popovici de la statul român, după cele două medalii de aur câștigate la campionatele mondiale

Ministerul Tineretului îl va recompensa pe David Popovici pentru cele două titluri de campion mondial la natație câștigate la Campionatul Mondial de la Budapesta.

După ce a câștigat două titluri de campion mondial, David Popovici va fi recompensat pe măsură de Ministerul Tineretului și Sportului.

I s-a cântat imnul național de două ori și s-a întors în România cu două medalii de aur.

David Popovici va primi câte 56.000 de lei pentru fiecare clasare pe locul 1, deci 112.000 de lei, contravaloarea a peste 22.000 de euro, potrivit AS.ro.

Cu toate acestea, există posibilitatea ca suma să fie dublată de Ministerul Tineretului și Sportului.

De asemenea, dublul campion mondial să fie premiat şi de Dinamo.

Clubul din Ştefan cel Mare îi poate oferi maximum 50% din premiile oferite de Minister, iar COSR poate interveni şi să ofere o sumă de bani în conturile lui David Popovici.