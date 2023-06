"Ne vedem la Octagon!" Elon Musk și Mark Zuckerberg ar fi decis să se ia la bătaie, precum adolescenții înfierbântați, pe vremuri

Informația privind "provocarea" lui Zuckerberg către Musk vine de la Alex Heath, editorul publicației "The Verge".

"Am confirmat faptul că Mark Zuckerberg vorbește serios în legătură cu lupta cu Elon Musk și acum așteaptă informații", a publicat Heath pe contul său Twitter.

I’ve confirmed that Mark Zuckerberg is serious about fighting @elonmusk and is now waiting on the details (if Musk decides to follow through)



“The story speaks for itself,” a Meta spokesperson says re: Zuck’s IG post saying “send me location”https://t.co/4g1IkqOl47