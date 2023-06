Pietrele prăjite, noua "delicatesă" din China, fac furori pe internet: "Suge şi aruncă" | Cât costă o porție

Acest fel de mâncare este cunoscut sub numele de "suodiu". Imaginile devenite deja virale pe Internet îi surprind pe bucătari cum prepară pietrele cu ardei sau chilli.

Renașterea felului de mâncare "suodiu” vechi de secole (tradus prin "suge/gustă și aruncă") a fost observat prin diferite bucătării în care sunt gătite pietricele cu ghimbir și ardei iute, scrie The Guardian.

Se spune că felul de mâncare datează de sute de ani, de când barcagii din provincia Hubei, fără ieșire la mare, rămâneau fără animale și legume în timp ce călătoreau de-a lungul râului Yangtze, și astfel s-au orientat către minerale.

Deloc surprinzător, potrivit unei istorii a felului de mâncare, popularitatea a scăzut după dezvoltarea economică și după apariţia bărcilor cu motor, reducând șansele ca aceştia să rămână blocați şi fără provizii.

Acum, rețeta a redevenit populară, mai mulți chefi preparând în video-uri pentru social media pietre, la temperaturi foarte înalte. În procesul de gătire, pietrele sunt condimentate cu mai multe arome, printre care usturoi și chilli.

Clienților li se servesc apoi pietrele aromate în cutii de mărimea unei palme. Se presupune că cei care servesc acest preparat trebuie să sugă pietricelele pentru a savura aroma, după care să le arunce. De aici vine și denumirea preparatului, ”Suodiu”, potrivit CNN.

Pe TikTok, un videoclip cu aproape 800.000 de vizualizări prezintă un maestru bucătar care pregătește suodiu. Porția se vinde cu 16 yuani (1,74 lire sterline). "Scump”, au reacționat mulți, aducând ca argument faptul că ingredientele pot fi refolosite.

Amazing, Hubei specialty snacks, stir-fried stones.

Yes, this is pebbles from the river.

