De ce apare foamea excesivă şi cum o poţi controla cu trucuri simple

Foamea este un răspuns firesc al organismului. Și, deseori, se manifestă cu dureri de cap sau de stomac, cu iritabiltate și chiar dificultăți de concentrare. Dacă nu au trecut minim 4 – 5 ore de la ultima masă și vă confruntați deja cu senzația de foame, pot exista anumite probleme.

Sursa foto: Antena 3 CNN

De vină poate fi lipsa aportului de proteine, grăsimi și fibre, starea emoțională, stresul, oboseala sau anumite probleme medicale. Aflăm de la nutriționistul Ruxandra Pleșea la ce este bine să fim atenți și cum putem obține senzația de sațietate pe termen cât mai lung.



"Senzatia de satietate nu poate fi la infinit un fals. Deci trebuie sa se bazeze pe mancare corespunzatoare. Cele 3 mese pe zi ti-ar oferi senzatia de satietate. Insa de multe ori, pe fond emotional simti ca ai mai manca ceva, parca nu te-a saturat masa respectiva si incepi sa rontai cautand senzatia asta de satietate, care de fapt e o cautare a unei linisti interioare. Asa ca nu trebuie sa confundam niciodata ce ne dorim.", a spus medicul Ruxandra Pleşea.



Micul dejun este esenţial, mai ales atunci când vrei să scapi de kilogramele în plus. Specialiştii spun că persoanele care mănâncă dimineaţa, ciugulesc mai puţin pe tot parcursul zilei.



"Trebuie sa stim ca o masa echilibrata care aduce satietate trebuie sa contina proteine, nu se poate fara si dintre acestea o senzatie imediata se obtine la consumul de oua, oua fierte."

Același efect se obține și cu supele. În mod surprinzător, acestea pot fi mai sățioase decât unele alimente solide, deoarece au un aport bogat de fibre și carbohidrați. Supele cremă sunt în top, având capacitatea de a menține apetitul satisfăcut până la aproape 6 ore.



"Trebuie sa fie si fibre, trebuie sa fie si salata, nu o sa recomand niciodata consumul de salate si cruditati in cantitate mare de dragul obtinerii satietatii intr-un volum crescut, pentru ca dupa cateva zeci de minute iar apare foamea.", a mai spus medicul diabetolog şi de nutriţie.



Și merele au un scor ridicat de sațietate. Acestea au un conținut ridicat de apă, dar și fibre solubile, care încetinesc digestia.





"Daca vei consuma mancare calda si bogata in condimente iarasi se va obtine mai usor aceasta senzatie de satietate si daca folosim piper si sosuri picante, te vei opri mai repede de la mancat. Este si factorul timp foarte important, daca incepi cu o supa, ciorba si apoi treci la felurile urmatoare sunt mari sansele sa mananci mai putin din felul doi si chiar sa renunti la felul 3.", a mai precizat aceasta.



Pentru un corp sanatos, fiecare masă ar trebui sa contina o sursa de proteine, una de grasimi, una de carbohidrati si legume. In felul acesta, veti avea parte de hrana nutritiva si veti evita senzatia persistenta de foame.

"Daca sa spunem ca ai mancat corect si in cele 5 ore ar trebui sa faci pauza si te simti nesatul, ar trebuie sa apelezi la ceaiuri calde, care mai aduc si ele o pacaleala, dar nu te poti baza pe ele, cand vine timpul trebuie sa iei urmatoarea masa si aceasta trebuie sa fie echilibrata. E foarte complexa generarea satietatii, aici intra in joc multe organe si sisteme.", a mai spus medicul.



In unele situatii, starea de foame exagerata poate fi semnul unei afectiuni precum hipoglicemia.



"In timp, aceasta senzatie se si antreneaza, dar daca esti intr-o anumita situatie hormonala dezechilibrata, cum este cazul la rezistenta la insulina tot timpul esti nesatul si ti-ai dori sa manaci ceva, in special dulciuri, esti de nelinistit si atunci acest luicru trebuie investigat, de ce nu te simti satul, de ce o masa normala nu iti aduce satietate. Fie e o problema de la mancare, fie esti intr-o situatie hormonala care te dezavantajeaza, fie esti intr-o situatie emotionala in care iti doresti implinire, dar nu se obtine cu mancare, ci prin alte metode.



De asemenea, nutritionistii nu incurajeaza bautul de apă în timpul meselor, deoarece saliva se diluează. Acest lucru nu numai că trimite semnale mai slabe stomacului, dar oprește și descompunerea alimentelor în gură, ceea ce face digestia mult mai dificilă.