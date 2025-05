Trump încearcă să-i găsească scuze lui Putin: „De ce ar merge la negocierile de la Istanbul dacă eu nu merg?”

Președintele american, Donald Trump, a declarat joi că nu credea că președintele rus, Vladimir Putin, va merge la discuțiile din Turcia cu Ucraina dacă el nu era prezent. Trump a făcut aceste remarci în cadrul unei mese rotunde cu oameni de afaceri în Qatar, în timpul vizitei sale în Orientul Mijlociu, potrivit Sky News.

„Nu, nu am anticipat. De fapt, am spus: de ce ar merge el dacă eu nu merg? Pentru că eu nu aveam de gând să merg. Nu plănuiam să merg. Aș fi mers, dar nu aveam planuri să merg. Și am spus: nu cred că el va merge dacă eu nu merg. Și s-a dovedit că am avut dreptate. Dar avem oameni acolo. Marco Rubio, după cum știți, face o treabă fantastică. Marco este acolo, secretar de stat, și avem oameni acolo, dar nu cred, nu am crezut că ar fi fost posibil ca Putin să meargă dacă eu nu merg”, a explicat Trump.

