Poștașul venea în fiecare zi la poarta lor, fără să lase nicio scrisoare. Într-o zi, au decis să afle motivul, așa că s-au uitat pe camera de supraveghere. Au fost surprinși când au văzut ce făcea bărbatul (FOTO+VIDEO)

Poștașul trecea în fiecare zi pe la poarta lor fără să lase nici măcar o scrisoare. Așa că într-o zi au decis să se uite pe camera de supraveghere pentru a afla adevăratul motiv al vizitelor bărbatului.

Nu mică le-a fost mirarea când au văzut ceva uluitor. Când se aproapia momentul sosirii poștașului, toți cei cinci căței ai familiei se așezau în linie lângă poartă să-l aștepte.

Iar când bărbatul se apropia de poartă, patrupezii dădeau fericiți din codiță. Iar așteptarea lor era răsplătită cu mângâieri pentru fiecare în parte.

Stăpânii au rămas uimiți să afle că omul făcea ocol zilnic doar pentru a-și saluta prietenii blănoși. Iar aceștia îl răsplăteau cu aceeași dragoste pentru gestul său.

Even when we aren't home to show our dogs love we can always depend on the mail man to give it to them even on rain days now this is love ❤️ pic.twitter.com/qgQYUFrYCV