Profesorul a vrut să-i împiedice pe elevi să copieze la examen, așa că a venit cu o idee mai puțin convențională. Acum părinții îi cer de urgență demisia - FOTO

Profesorul a vrut să-i împiedice pe elevi să copieze la examen, așa că a venit cu o idee mai puțin convențională. Acum părinții îi cer de urgență demisia.

Acesta le-a pus elevilor cutii de carton pe cap, pentru a îi împiedica să copieze la examen.

Potrivit unui post local, părinții copiilor au rămas șocați de modul pe care proful l-a ales pentru a îi ține departe de copiat și i-au cerut demisia profesorului din statul mexican Tlaxcala, scrie Daily Mail.

De asemenea, aceștia au cerut conducerii școlii, ca drepturile copiilor să fie respectate și au susținut că acest fel „violență” nu ar trebui să fie tolerat.

Cei din conducerea au răspuns pozitiv și au spus că respectă drepturile fiecărui individ.

Oamenii legii au deschis o anchetă iar cazul urmează să fie investigat.

Mexican teacher stops students cheating during exams by putting cardboard boxes on their heads https://t.co/bpTATCrGxm