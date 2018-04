S-a dus să-și întâlnească socrii, când ceva de-a dreptul nebunesc s-a întâmplat. „Am înțeles din prima clipă că nu mă mai mărit”

S-a dus să-și întâlnească viitorii socri când ceva de-a dreptul nebunesc s-a întâmplat. Viitoarea mireasă, în vârstă de 27 de ani, s-a îndrăgostit iremediabil de tatăl iubitului său, în vârstă de 49 de ani.

„Am înțeles imediat că vreau să îmi sfârșesc zilele alături de acel om. Vocea lui, manierele, felul cum mă privea... Aveam fluturiași în stomac”, a povestit Jamie-Rae Robertson pentru Sunday Mirror.

Dragostea la prima vedere a fost și de cealaltă parte. „Prima dată când am văzut-o, am găsit-o uluitoare. Dar era iubita fiului meu. Iar eu locuiam cu altcineva. Și chiar dacă relația nu era tocmai bună, nu puteam ieși cu Jamie Rae”.

Cei doi au luptat mult împotriva sentimentelor, dar în cele din urmă dragostea a fost mai puternică. În cele din urmă, perechea a spus adevărul familiei și chiar fiul său a reacționat bine.

Acum Jamie-Ray și Andy au împreună o fiică și urmează să spună da.

