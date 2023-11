Scrisoarea înduioșătoare a unui băiețel, către un preot din Argeș: "Mami mi-a spus că dumneavoastră ajutați copii"

Un preot din Argeș a primit o scrisoare înduioșătoare din partea unui băiețel care și-a dorit să doneze jucării și rechizite pentru copii nevoiași.

Sursa foto: Facebook/ Ioan Danci

Deian, un băiețel de aproximativ 8 ani, aflat în clasa a doua, a oferit rechizite, o carte și o mașinuță pentru a fi oferite celor care au nevoie. Copilul a trimis o scrisoare părintelui Ioan Traian Danci, stareț la Schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, aflat pe Transfăgărășan, în care a explicat de ce a trimis cadourile.

"Dragă Părinte Ioan. Pe mine mă cheamă Deian Ioachim și sunt în clasa a 2-a. Mami mi-a spus că dumneavoastră ajutați copii. Astăzi am primit de la școală rechizite și eu am. A fost ziua mea în 8 septembrie și am primit o mașinuță și o trimit pentru un băiețel. Cu iubire, Deiu. Pun și o carte de lecturi", a scris copilașul în scrisoarea care a fost postată, pe Facebook, de părintele Ioan Danci.

La campania de strângere a rechizitelor am primit și această scrisoare emoționantă pe care am păstrat-o aproape de sufletul meu”, spune starețul schitului.

La campania de strângere a rechizitelor am primit și aceasta scrisoare emoționantă pe care am păstrat-o aproape de... Posted by Ioan Danci on Sunday, 19 November 2023

Scrisoarea a fost primită de preot în luna septembrie a acestui an.

"Nu știu de unde e copilul. Pachetul a venit în luna septembrie, iar eu am păstrat scrisoarea. Au fost oferite rechizite pentru o persoană, o mașinuță și o carte. Am înțeles că primise rechizite de la școală, iar el avea deja. A dat mai departe unui copil.”, a precizat preotul Ioan Danci pentru Adevărul.ro.