Soțul nu înțelegea de ce soția sa închidea ușa atunci când se ducea să facă duș. Într-o zi, a înțeles cruntul adevăr și i-a lăsat o scrisoare

Foto: Facebook/Laura Mazza

Nu înțelegea de ce soția sa închidea ușa atunci când se ducea să facă duș. Într-o zi, a înțeles cruntul adevăr.

Bărbatul, tată a trei copii, a trebuit să aibă grijă de ei timp de 48 de ore, în timp ce soția sa era bolnavă de gripă. Când a înțeles cât de greu este, soțul a făcut publică o scrisoare deschisă pentru a-i arăta aprecierea pentru tot ceea ce face.

Laura Mazza, 33 de ani, din Melbourne, a postat scrisoarea pe pagina ei de Facebook.

„Am fost tu timp de 48 de ore și acum înțeleg de ce închizi ușa noaptea la duș. Sunt epuizat. Mereu am știut că jobul de mamă este important. Nu m-am îndoit așa cum ai făcut-o tu. Dar l-am subestimat. Acum știu și că, deși începi noaptea în patul meu, sfârșești în patul lui Luca, care, apropo, nu doarme. Puștiul ăsta m-a lovit în testicule de cel puțin 18 ori. Ești cea mai puțin egoistă persoană pe care o cunosc. Nu cred că sunt un bucătar fără speranță, dar copiii au căpătat mâncare fast-food în fiecare seară pentru că este dificil să-i supraveghezi și să faci cina. Bine, am mințit, poate chiar sunt un bucătar fără speranță. Știu că am ajuns acasă și frigiderul era gol. La un moment dat am simțit că ar fi mai ușor dacă aș avea eu probleme de sănătate decât să încerc și să fac curat cu copii și efectiv să fiu ca tine pentru câteva zile. Te-am crezut când ai spus că James este lipicios, dar acest compul nu e doar ca Velcro, este super glue. Trebuia să îl țin și să fac lucruri cu cealaltă mână, în timp ce Sofia devenea un diavol, iar Luca nu mă asculta. Am țipat așa cum faci tu. De acum știu de la ce vine. Ești o mamă bună, soția mea frumoasă. Să nu te îndoiești de tine”, a scris soțul.

La rândul său, Laura Mazza a scris în finalul scrisorii: „Uneori cred că romantismul a murit, pentru că suntem prea ocupați să ne iubim copiii, dar știind că ei se gândesc mereu că nu vor reuși fără noi”.