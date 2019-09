INTERVIU cu Elena Udrea, în ziua în care își botează fetița: „Iubirea de mamă vine din altă parte, e o iubire dată de Dumnezeu”

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a făcut o declarație în exclusivitate pentru Antena 3 în ziua în care îşi botează fetiţa.

Elena Udrea spune că a dorit ca botezul să aibă loc astăzi ( vineri), deoarece fetiţa împlineşte un an. Udrea mai spune că naşii sunt prieteni vechi ai familiei, iar ceremonia va avea loc la Mănăstirea Cașin.

„M-am pregătit mai mult spiritual. Am stat ieri toată ziua cu ea. Am filmat-o. Am vrut să am amintiri cu fetița înainte să împlinească un an. Iubirea de mamă vine din altă parte, e o iubire dată de Dumnezeu. Rochița fetiței este creația Danei Budeanu. La fel și rochia mea”, a declarat Elena Udrea.

Botezul va avea loc la ora 15, 00 la Mănăstirea Cașin din Capitală, iar apoi împreună cu apropiații și familia fostul ministru va petrece la un restaurant.