Interviu exclusiv cu Nicolae Ciucă, de Ziua Națională a României | Dezvăluiri despre misiunile de luptă la care a participat

Nicolae Ciucă, fostul premier și general în rezervă, actual președinte al Senatului și al PNL, a dat un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN de Ziua Națională a României, în care a vorbit despre misiunile de luptă la care a participat.

Nicolae Ciucă a dezvăluit povestea din spatele fotografiei care circulă pe internet, în care apare, îmbrăcat în haine militare, lângă un tanc.

”A fost prima noastră misiune pe care am executat-o la o distanță mare în sudul Afganistanului și era după o noapte de misiune, iar dimineața am avut o pauză operativă și au fost luate măsuri de protecție și îmi trăgeam sufletul împreună cu camarazii mei.

Am condus Batalionul 26, Infanteria ”Neagoe Basarab”, în anul 2002, prima unitate dislocată în Teatrul de Operație din Afganistan și, la un an distanță, am mers din nou, cu aceeași unitate, în Teatrul de Operații din Irak”, a povestit Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a fost și comandant al paradei și a povestit experiența.

”Am avut această onoare și responsabilitate să comand parada acum 12 ani, în anul 2011. Cel mai emoționant moment este acela când se cântă imnul, este unul dintre momentele cele mai importante și nu este întâmplător ales ca imnul să fie cel care deschide parada militară, pentru că, atunci când îl asculți, te însuflețește.

După aceea, este finalul, când ultimul militar a trecut pe sub Arcul de Triumf”, a mai relatat fostul premier Nicolae Ciucă.