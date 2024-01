Interviu cu un român de pe lista Most Wanted. Dezvăluiri exclusive din ascunzătoare

Unul dintre cei mai căutaţi români, condamnat la ani grei de puşcărie, dat în urmărire internaţională, a vorbit în exclusivitate pentru Antena3 CNN. Fugarul condamnat pentru trafic de persoane aduce acuzaţii grave şi spune că tocmai probele care i-ar fi demonstrat nevinovăţia i-au adus peste 10 de ani puşcărie.

"Aceşti judecători m-au condamnat favorizând organul de cercetare penală, favorizând pe toţi cei care s-au ocupat de acest dosar, deoarece aceşti indivizi care au instrumentat acest dosar au falsificat foarte multe probe. Aceşti oameni au fost de neatins deoarece cârdăşia din justiţie este foarte mare şi cârdăşia cu interlopii este foarte mare.

Ca să înţeleagă opinia publică. Acesta dosar a început în urma unui denunţ făcut de noi. Aşa a început dosarul nostru, făcând o plângere penală împotriva acestor indivizi pentru şantaj, loviri şi alte violenţe. Acest mare interlop avea sau are foarte multe legături cu interlopii din justiţie, cu comisari, procurori şi aşa au reuşit să ne fabrice acest dosar şi aşa au reuşit să ne dea şi condamnare. S-a întâmplat totul cum au vrut ei, indiferent de ce am cerut noi, de ce am probat noi", a declarat bărbatul dat în urmărire şi plasat de Poliţia Română pe lista Most Wanted.

Bărbatul este căutat de toate autorităţile de Poliţie din Europa şi nu numai, având pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru trafic de persoane, grup infracţional organizat, trafic de minori şi proxenetism. Toate aceste infracţiuni ar fi fost săvârşite pe teritoriul mai multe state europene, spun cei care l-au condamnat.

De cealaltă parte, bărbatul a declarat că este singura şansă să se afle adevărul din spatele poveştii sale. El a explicat că a depus o plângere penală împotriva unui interlop cunoscut din Bacău, iar această plângere penală s-a întors împotriva sa, fiindu-i fabricat un dosar care s-a şi soluţionat în defavoarea sa.

Tot la Bacău, un poliţist a fost arestat pentru fapte similare, aşa cum am dezvăluit la Antena 3 CNN.

Întreaga poveste a românului de pe lista Most Wanted, dar şi identitatea sa reală sau persoanele pe care le nominalizează, puteţi afla, astăzi, de la ora 18.00, la News Hour with CNN.