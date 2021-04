Klaus Iohannis, şedinţă cu premierul Cîţu, ministrul Ghinea şi liderii Coaliţiei, după scandalul PNRR

Tema oficială a şedinţei Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Comisia Europeană a ridicat obiecții faţă de documentul conceput la Bucureşti de ministerul condus de Cristian Ghinea iar PSD i-a acuzat pe cei din guvern de amatorism şi de faptul că riscă să rateze o finanțare de 30 de miliarde de euro.

Între solicitările României prin PNRR se numără şi finanțarea următoarelor proiecte, cu bugetarea aferentă:

România educată: 4 miliarde euro

Spitale noi: 3 miliarde euro

655 de kilometri de autostradă până în 2026, 636 de kilometri de drum expres: 8,42 miliarde euro

7 kilometri de magistrală nouă de metrou: 1,08 miliarde euro

50 de trenuri noi de metrou: 500 milioane euro

318 kilometri de cale ferată modernizată: 3,7 miliarde euro

39 de trenuri noi de pasageri: 321 miliarde euro

Alocările mari pentru sectorul Infrastructură i-au pus pe gânduri pe responsabilii Comisiei europene iar situaţia a fost confirmată, săptămâna trecută, de ministrul Cristian Ghinea.

"Am spus încă de când am preluat mandantul că România este singura țară care propune o alocare atât de mare pentru Transporturi şi că sunt semne de mirare la Comisie şi că, în același timp, noi vom insista pentru o alocare mare pe infrastructură rutieră şi pe Transporturi, în general, pentru că România are nevoie să termine lanțul de autostrăzi", declara Ghinea, săptămâna trecută, la Antena 3.

Spre exemplu, în locul celor aproape 8 miliarde şi jumătate de euro pentru autostrăzi, ceruți prin PNRR, Comisia ar fi de acord să dea doar 3 miliare, pentru Autostrada Moldovei.

În plus, proiectele pentru spitale regionale nu sunt conforme cu cerințele Comisiei Europene.

Sunt probleme şi cu proiectele depuse pentru finanțarea irigațiilor, recunoștea ministrul Ghinea, săptămâna trecută.

România ar trebui să trimită PNRR către Comisia Europeană, până pe 30 aprilie, dar încă mai lucrează pe anumite componente și proiecte de finanțare.

Domeniile prioritare în care vor fi investite cele aproximativ 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană sunt infrastructură feroviară și rutieră, educație, sănătate și mediu.

„Noi putem să depunem, întrebarea e dacă vrem să depunem repede sau dacă vrem să depunem bine (...) Decizia va fi luată săptămâna viitoare, am programată marţi o întâlnire cu doamna Margrethe Vestager, vicepreşedintele Comisiei Europene, şi atunci o să decidem împreună care va fi calendarul. Va fi maxim mai (luna, n.r.), deci vorbim de o întârziere de săptămâni”, a precizat ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal