Iohannis, despre Planul Naţional de Redresare: "Am auzit politicieni care anunţau catastrofa. Nu e nicio catastrofă"

Iohannis a fost întrebat ce riscă România dacă nu depune planul în termenul recomandat de Comisie, 30 aprile 2021.

"Acest termen este orientativ. Nu este ultimativ. Comisia deja începe să le recomande țărilor să lucreze, mai degrabă, la planuri bune, în loc să le termine într-o anumită zi.

Iohannis: PNRR merge înainte. Lucrăm la el până este acceptat

Noi vom lucra la PNRR până va fi acceptat de Comisia Europeană şi, mai important, implementat de noi.

Am auzit tot felul de politicieni de la Opoziţie care anunţă catastrofa. Nu e nicio catastrofă.

Prima formă de Plan Naţional a fost discutată cu Comisia, fiecare şi-a făcut observaţiile, ministrul de resort s-a întors în ţară cu aceste observaţii.

Le vom analiza, vom corecta Planul. Vor exista, iar, discuţii la Bruxelles, vom face ultimele corecturi iar Planul va merge înainte. Acest PNRR va fi lucrat până va fi foarte bun şi va fi implementat", a estimat Iohannis.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a recunoscut, joi, că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în baza căruia România ar urma să beneficieze de peste 29 de miliarde de euro pentru refacerea economică post-pandemie, întâmpină probleme la Bruxelles.

Ghinea precizează că Planul, în forma finală, nu a fost depus, dar a confirmat că oficialii Comisiei Europene au "semne de mirare" legate de sumele solicitate de România pentru infrastructura rutieră. De asemenea, sunt probleme și cu alocările solicitate pentru irigații.

Nu este cert că România va depune PNRR până la termenul recomandat, 30 aprilie anul curent, a spus Ghinea, într-o intervenție la Antena 3.

"Se lucrează cu Comisia Europeană pe componentele extinse.

Am spus încă de când am preluat mandantul că România este singura țară care propune o alocare atât de mare pentru Transporturi şi că sunt semne de mirare la Comisie şi că, în acelaşi timp, noi vom insista pentru o alocare mare pe infrastructură rutieră şi pe Transporturi, în general, pentru că România are nevoie să termine lanţul de autostrăzi.

La irigaţii, este diferit. Sunt puncte de vedere diferite referitoare la respectarea principiilor de protejare a mediului în propunerile făcute de Ministerul Agriculturii. Există scepticism pe acest subiect", a spus Ghinea la Antena 3.

Europarlamentarii Buşoi şi Negrescu se ceartă pe PNRR

"Nu e vorba de cine trimite primul, ci de a trimite planuri bune", a completat ministrul.

În schimb, europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține că Planul elaborat de autoritățile de la București este respins.

"PNRR prezentat de Guvern nu a fost acceptat de Comisia Europeană. Planul Portugaliei a fost acceptat. În următoarele zile vom vedea şi alte state cărora li se aprobă planurile. Guvernul României a trimis peste 1.000 de pagini la Bruxelles (informație preluată de la ministrul Ghinea, n.r.) Nu există transmitere informală", a argumentat Negrescu.

Europarlamentarul liberal Cristian Buşoi a intervit şi l-a contrazis pe Negrescu, reluînd argumentul ministrului Cristian Ghinea, conform căruia PNRR nu a fost depus oficial şi, în consecință, nu putea fi respins.

Buşoi şi Negrescu se contrazic în direct şi vorbesc unul peste celălalt.

"Până la finle lui aprilie trebuia să avem un PNRR final, pe care să-l depunem complet, după negocieri, la Comisia Europeană. Iată că, potrivit vicepremierului Barna, abia în a doua parte a lunii mai se va veni cu o formă finală. Deci un decalaj față de finalul lunii aprilie. Aceste probleme semn pe zona de irigații, de transporturi, de digitalizare - unde nu atingem ținta de 20% - sunt grave, trebuie corectate. Prin dialog într-un demers constructiv, nu cu planuri de 1.000 de pagini", a insistat europarlamentarul PSD.

"Nu a existat nicio respingere a acestui proiect, care urmează să fie adoptat de guvern probabil săptămâna viitoare...au exisat nişte susgestii (...) de a face modificări înainte de a trimite oficial planul. Sunt 2 luni în care statele vor negocia cu Comisia Europeană şi abia atunci vom şti dacă acceptat sau nu", a spus, la rândul său, Cristian Buşoi.

