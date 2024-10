Iohannis s-a dus cu avionul privat la Consiliul European, direct de la Sibiu. "Discutăm parcursul european al Republicii Moldova"

Președintele Klaus Iohannis participă, joi, la Consiliul European care se desfășoară la Bruxelles, relatează Antena 3 CNN.

Șeful statului a plecat încă de miercuri la acest eveniment și, potrivit sursei citate, a folosit avionul privat, cu care a decolat direct de pe aeroportul din Sibiu.

Miercuri, Iohannis a participat la Bruxelles, la Summitul Uniunea Europeană - Consiliul de Cooperare al Golfului.

Joi, el a participat la poza de grup, unde a stat lângă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la evenimentul de la Bruxelles, și a avut o "scurtă discuție" cu cancelarul austriac Karl Nehammer.

La Consiliul European, liderii statelor de pe continent discută despre Ucraina, despre migrație și despre sprijinul pentru calea europeană a Republicii Moldova.

"Mă aflu astăzi, la Consiliul European, la Bruxelles, pentru a discuta despre sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, migrație, competitivitate, afaceri externe, precum şi despre sprijinul nostru pentru parcursul european al Republicii Moldova, înainte de alegerile prezidențiale şi referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană", a scris șeful statului, joi, pe contul său de pe rețeaua X.

Today, at the #EUCO ?? in #Brussels to discuss EU support for Ukraine, the situation in the #MiddleEast, migration, competitiveness, foreign affairs, and also our support for the European path of the Republic of Moldova ??, ahead of the presidential elections and EU referendum. pic.twitter.com/C9EA3WbNRC