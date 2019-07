Ion Cristoiu, motivele plecării lui Carmen Dan de la MAI: „Se încearcă să i se dea satisfacție lui Klaus Iohannis”

Ion Cristoiu a vorbit la Antena 3 despre motivele din spatele plecării de la Guvern al ministrului de Interne, Carmen Dan.

„Sunt două motive. Primul e noua politică post-Dragnea de a merge pe burtă, de a desumfla imaginea asta de partid monstru. Și partidul încearcă să stingă sau să contracareze orice posibilitate de inflamare a străzii, a opiniei publice de creare a unui monstru în interiorul PSD. Lui Carmen Dan i se pregătea un 10 august și probabil că din datele pe care le avea PSD, ar fi fost un nou prilej de a înfiripa o ură la adresa PSD-ului.

Un motiv mai întemeiat decât primul e că se încearcă să i se dea satisfacție lui Klaus Iohannis. E foarte important că un așa-zis blat cu Iohannis și PSD e devastator pentru Iohannis. El are un electorat radical anti-PSD, are un USR care scoate flăcări pe nări când aude de PSD. Domnul Klaus Iohannis și multe dintre gesturile lui au venit din sondajele secrete pe care le are, și anume că e perceput drept cel mai mare adversar al PSD. Dacă vrei să-i faci un rău lui Klaus Iohannis spui că PSD-ul s-a predat lui. Pentru PSD nu are nicio importantă, PSD nu a fost un adeversar public al lui Klaus Iohannis”, a spus Ion Cristoiu.