Ion Iliescu, la 91 de ani: "M-am vaccinat și m-am simțit bine"

"M-am vaccinat și m-am simțit bine. Nici nu am resimțit ceva după vaccinare. Pentru vârsta pe care o am, mă simt bine”, declară la Realitatea Plus Ion Iliescu.

Referitor la clasa politică, Ion Iliescu a precizat că urmăreşte cu interes ce se întâmplă în PSD.

"Nu aș vrea să fac aprecieri care să influențeze în vreun fel părerea oamenilor și situația din partid. Urmăresc cu interes, mi-aș dori mai mult, dar nu vreau să fac aprecieri.

Din păcate nu sunt prezent în activitatea conducerii de partid. De la distanță urmăresc. Doar ce se scrie în presă, nu am o relație nemijlocită cu conducerea actuală și nu vreau să fac aprecieri”, afirmă fostul președinte.

Ion Iliescu: "Nu sunt mulţumit de coaliţia de guvernare"

Ion Iliescu declară că nu este mulţumit de coaliţia de guvernare și că situația în care se află țara "necesită o comunicare mai deschisă între forțele politice și între cetățeni și factorii sociali”.

Primul șef de stat al României de după Revoluție împlinește miercuri 91 de ani. Șef al statului între anii 1990-1996 şi 2000-2004, Ion Iliescu s-a născut la 3 martie 1930, în municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi.

