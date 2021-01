ÎPS Laurențiu Streza, despre vaccin : ”Nu sunt nici împotrivă, nici pentru, nu am dreptul de a judeca. Cel mai în drept să dea sfat e medicul, nu preotul”

Zeci de preoţi s-au declarat ori sceptici ori indecişi în ceea ce priveste vaccinarea anti-Covid-19, mai ales după ce ministerul Sănătății a anunțat, pe 10 ianuarie, pe pagina de Facebook a instituției, că liderul Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Daniel, a fost de acord să susțină campania de informare asupra vaccinării.

Mai exact, implicarea bisericii în campania de vaccinare presupune împărţirea de pliante cu informații despre vaccin și campania de vaccinare.

Preoţii vor vorbi în predicile lor din biserici despre vaccinarea anti-COVID, astfel încât temerile enoriaşilor cu privire la potenţiale efecte advrese ale serului să fie eliminate.

În timp ce la nivelul Bisericii Catolice exemplul a fost dat de Papa Francisc, care a primit deja prima doză de vaccin motivând că ”Este o chestiune de etică. Nu ne jucăm doar cu viața noastră ci și a celorlalți”, în România, în cazul multor parohii, lucrurile sunt privite dintr-o altă perspectivă.

ÎPS Laurențiu Streza a declarat că nu contestă existența vaccinului şi fiecare ar trebui să hotărască împreună cu medicul dacă se vaccinează sau nu, pentru că el este cel mai în drept să dea sfat, nu preotul.

”Știm că boala există, unii dintre noi s-au luptat cu ea, au anticorpi. Dar, în ceea ce privește vaccinul, fiecare să hotărască împreună cu medicul, pentru că el este cel mai în drept să dea sfat, nu preotul. Este multă dezinformare și atât de multe probabilități, și sunt rezervat în a-mi exprima părerea”.

Mitropolitul Ardealului spune că nu s-a hotărât încă dacă se va vaccina

”Nu știu încă dacă mă vaccinez. Când o să văd că medicii o să spună că da, m-am vaccinat și e bine, și va fi vremea să fie într-adevăr folositor și voi fi în pericol să mă contaminez, atunci mă supun normelor medicale.

Noi când am fost mici am fost vaccinați, nu am făcut bolile. Mai departe, ce este acum, nu pot să îmi dau cu părerea pentru că pur și simplu cine își dă cu părerea și nu este în meseria lui își face rău și lui, și celorlalți”, a spus ÎPS Laurențiu Streza, notează oradesibiu.ro

