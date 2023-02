Jaful resurselor României | Comoara care ne poate pune pe harta lumii

Litiul a devenit noul aur şi a fost declarat strategic de Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană. România are rezerve bogate, însă interesele şi banii puşi la bătaie ne-ar putea sabota, din nou, şansa de a ajunge pe harta mondială.

Sursa foto: Profimedia Images

Cea mai mare şansă care se arată pentru România este pe frontul metalelor rare. Litiul este supranumit aurul secolului XXI pentru că alături de cobalt, nichel şi cadmiu stă în centrul producţiei mondiale de baterii, iar dincolo de industria electronicelor şi a oricărui alt produs care necesită o baterie, întreaga politică mondială de energie verde se bazează pe asta, în special trecerea totală la mijloace de transport electrice.

La ora actuală, în toată lumea se extrag puţin peste 100.000 de tone de litiu pe an. Scenariile arată că, în următorii ani, doar SUA vor avea nevoie de aproximativ 300.000 de tone pe an, iar dacă se decide scoaterea de maşini şi mai puternice alimentate electric, atunci se estimează că numai nevoia Statelor Unite va ajunge la 500.000 de tone pe an.

Joe Biden, preşedintele SUA, a anunţat un plan naţional de deschidere de mine fiindcă SUA au în prezent doar una singură. În Marea Britanie la fel, se caută în disperare deschiderea de mine, iar la nivelul Uniunii Europene există aceeaşi îngrijorare fiindcă în acest moment 95% din producţia mondială provine din doar patru ţări: Australia, Chile, Argentina şi China.

În România există zăcăminte uriaşe de litiu, cobalt, nichel şi cadmiu, în vestul ţării, în Bihor, dar şi în Harghita. Când părea că această şansă nu o vom lăsa să treacă sau să profite alţii de ea, vine şi un anunţ de la Ministerul Economiei, doar că şi acesta cu o mică "schemă".