Jill Biden, viitoarea Primă Doamnă a Americii, şi-a pierdut credinţa după decesul fiului său vitreg. Şi-a recăpătat-o în campania care a precedat victoria soţului său

Nu este o demnitate cu prerogative decizionale, dar este o calitate oficială la care a fost ataşat chiar şi un acronim dedicat: FLOTUS (First Lady of the United States, Prima Doamnă a Statelor Unite), la fel cum pentru preşedintele american se foloseşte POTUS (President of the United States, Preşedintele Statelor Unite).

Jill Tracy Jacobs Biden, 69 de ani (foto), s-a născut pe 3 iunie 1951 la Hammonton, New Jersey, şi a copilărit într-o suburbie din Pennsylvania.

Este cea mai mare dintre surori într-o familie în familie în care au mai venit pe lume încă 4 fete. Tatăl său a fost funcţionar bancar, iar mama, casnică.

A fost o fire rebelă în adolescenţă: s-a angajat la 15 ani şi a lucrat ca model după un an de pauză de la universitate.

Are un doctorat în Educaţie obţinut la Universitatea din Delaware şi a lucrat ca profesoară de engleză începând din anii '70, după absolvirea universităţii.

Jill şi Joe Biden: un cuplu unit după drame familiale

L-a întâlnit pe actualul său soţ în 1975, pe când Joe Biden era senator, iar ea trecea printr-un proces de divorţ tensionat.

Biden venea, la rândul său, după o dramă familială: îşi pierduse în urmă cu trei ani soţia şi fiica într-un accident rutier.

Cei doi s-au căsătorit în 1977 la New York şi au împreună o fiică, Ashley. Ceilalţi doi copii ai cuplului, Beau (decedat în 2015) şi Hunter, provin din mariajul anterior al lui Biden.

Jill Biden este preşedinta ONG-ului Biden Breast Health Initiative, fondat în 1993, care derulează programe educaţionale de conştientizare a cancerului la sân în şcoli.

N-a vrut ca soţul său să candideze la preşedinţie dar George W. Bush a determinat-o să-şi schimbe opinia

În 2007 a fondat Book Buddies, un program de sprijin pentru elevii cu venituri mici. Merge regulat la slujbe catolice împreună cu soţul său.

În 2004 s-a opus candidaturii lui Joe la preşedinţie, dar şi-a schimbat opinia după după alegerea lui George W. Bush.

După ce soţul său a fost ales de Barack Obama în calitate de vicepreşedinte-candidat în cursa prezidenţială, Jill Biden s-a dedicat mai ales campaniilor de susţinere a familiilor militarilor detaşaţi în Irak.

În tot acest timp a continuat să predea, fără ca unii dintre studenţii să aibe habar cine este.

Moartea fiului său, Beau, momentul în care Jill Biden şi-a pierdut credinţa

În 2015 a fost devastată de moartea fiului său vitreg, Beau, decedat în urma unui cancer cerebral. Din acel moment şi-a pierdut credinţa şi n-a mai călcat într-o biserică timp de patru ani.

Credinţa şi-a făcut, însă, din nou loc în sufletul ei după contactul cu oamenii în evenimentele care au precedat campania din 2020.

Joe Biden a renunţat să candideze în 2016 la nominalizarea democrată după moartea fiului său iar Jill Biden a avut o influenţă puternică în a-l determina să îşi asume candidatura la preşedinţia SUA în 2020.

Jill a muncit mult în această ultimp campanie prezidenţială, în unele state fiind chiar mai prezentă decât Joe. În apariţiile comune, ea a vorbit după soţul său şi chiar l-a apărat pe acesta de un protestatar care s-a apropiat de Biden în timpul unui discurs.