Avocatul vedetelor, Cătălin Dancu, va fi judecat pentru afacerile cu un subcomisar care l-ar fi ajutat să afle informații secrete

Avocatul vedetelor, Cătălin Dancu, a fost trimis în judecată de DNA. Procurorii anticorupţie îl acuză că ar fi cerut unui poliţist, cercetat acum şi el, să îi dea informaţii secrete din baza de date a Inspectoratului General al Poliţiei. Subcomisarul de la Brigada Autostrăzi şi-ar fi determinat colegii să acceseze respectivele baze de date.

UPDATE "Tot dosarul, toată corespondenţa mea a fost efectuată în calitate de avocat, sub împuternicire avocaţială, iar informaţia – marea informaţie secretă – era dacă clientul are dreptul sau nu are dreptul să conducă. În dosar s-a confirmat, oficial, cu adresă, că datele privitoare la persoana dvs, a mea, a oricui din ţara asta, de a şti unde îi este permisul de conducere sau dacă are dreptul să conducă sau nu, nu este secret", a declarat Cătălin Dancu.

Știrea inițială

Conform unui comunicat al DNA, este vorba de George Cristian Mirică, ofiţer de poliţie cu gradul profesional de subcomisar la Brigada Autostrăzi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care va fi judecat pentru efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, acces ilegal la un sistem informatic și divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice.

În acelaşi dosar, a fost trimis în judecată un avocat în cadrul Baroului Bucureşti pentru acces ilegal la un sistem informatic și divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice (în modalitatea instigării). Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că este vorba despre Cătălin Dancu, cunoscut ca avocatul vedetelor, scrie Agerpres.

DNA susţine că, în perioada martie 2023 - iunie 2024, George Cristian Mirică ar fi administrat o societate comercială şi ar fi administrat un salon de înfrumuseţare şi ar fi fost implicat în construirea de imobile.

Astfel, ofiţerul de poliţie ar fi postat anunţuri cu oferte de servicii/lucrări construcţii imobile pe un site de anunţuri şi pe pagina sa de socializare, ar fi oferit detalii privind serviciile prestate şi ar fi negociat preţul cu persoanele care îl sunau.

În paralel cu activitatea desfăşurată la salonul de cosmetică, poliţistul a încheiat patru contracte având ca obiect executarea unor lucrări de construcţii imobile, contracte pe care le-a executat în tot sau parte în perioada iulie 2023 - iunie 2024.

Pentru desfăşurarea activităţilor care au presupus prestarea serviciilor specifice salonului de înfrumuseţare şi serviciilor de construire imobile, poliţistul a negociat preţurile şi condiţiile contractelor de prestări servicii, a angajat persoane, a plătit angajaţii, a efectuat plăţi din conturile societăţilor pentru achiziţia de materiale necesare şi a efectuat plăţi către stat.

Pentru activităţile desfăşurate la salonul de înfrumuseţare şi cea de construire imobile în anul 2023 şi în primele şase luni ale anului 2024, George Cristian Mirică a realizat în numele societăţii venituri în cuantum de peste 260.000 lei, sumă care va fi confiscată.

În aceeaşi perioadă, la solicitarea avocatului trimis în alături de el în judecată, Mirică i-a determinat pe colegii săi să acceseze bazele de date administrate de Inspectoratul General al Poliţiei Române în scopul obţinerii de date nedestinate publicităţii despre alte persoane. În cauză, procurorii au dispus sechestru pe bunuri mobile şi imobile deţinute de George Cristian Mirică, până la concurenţa a 662.000 lei. Dosarul a fost trimis la Curtea de Apel Bucureşti.