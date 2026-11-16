Curtea de Apel București va judeca vineri contestația DIICOT față înlocuirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu

1 minut de citit Publicat la 14:26 16 Noi 2026 Modificat la 14:32 16 Noi 2026

Tribunalul București a decis că măsura controlului judiciar pentru Călin Georgescu este „suficientă”. FOTO: Antena 3 CNN

Curtea de Apel București va judeca vineri constestația DIICOT față de înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu, așa cum a decis Tribunalul București.

Tribunalul Bucureşti a decis lunea trecută să înlocuiască arestul preventiv al lui Călin Georgescu, cu arestul la domiciliu. Hotârărea a fost atacată de DIICOT la Curtea de Apel București, care a stabilit vineri termen de judecată.

Din complet fac parte doi judecători la care a mai fost distribuit o dată dosarul și care au avut opinii diferite, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Până atunci, Călin Georgescu rămâne în arest.

Judecătorul de la Tribunalul București care a decis că nu se mai impune arestul preventiv în cazul lui Călin Georgescu a stabilit că arestul la domiciliu este "deopotrivă necesar și suficient". Potrivit motivării soluției, "pericolul pentru ordinea publică s-a diminuat", au declarat surse judiciare. Totodată, judecătorul a arătat că până acum nu există nicio dovadă că Georgescu ar fi primit, direct sau prin intermediari, vreun folos din înșelăciune.

Potrivit judecătorului, starea de pericol pentru ordinea publică a fost diminuată, iar plasarea în arest la domiciliu este "necesară și suficientă", se arată în motivare.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.