Dan Diaconescu, trimis în judecată în dosarul în care a fost filmat pe ascuns cu o minoră

Dan Diaconescu a fost trimis în judecată de procurorii din Constanţa în dosarul în care a fost filmat pe ascuns cu o minoră şi în care este acuzat de numeroase infracţiuni grave.

Dan Diaconescu va fi judecat pentru patru infracţiuni de act sexual cu un minor în formă continuată şi patru infracţiuni de folosire a prostituţiei infantile în formă continuată, după ce a avut o relaţie cu o minoră în vârstă de numai 15 ani, dintr-o localitate din judeţul Constanţa.

Pe 31 iulie 2023, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa l-a trimis în judecată pe fostul om de televiziune, iar dosarul se va judeca la Judecătoria Constanţa.

"În concret, în sarcina inculpatului s-au reţinut următoarele:

În jurul datei de 19.11.2020 și în jurul datei de 22.11.2020, D. C.-D. a întreținut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimțite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta avea la acel moment vârsta de 15 ani și 4 luni, contra sumei de 300 de lei, în timp ce se aflau în camera unui hotel situat în municipiul București.

În jurul datei de 20.09.2020 și în jurul datei de 22.09.2020, inculpatul D. C.-D. a întreținut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimțite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta este minoră şi că practică prostituţia, contra sumei de 800 de lei (400 lei la data de 20.09.2020 și 400 lei la data de 22.09.2020), în timp ce se aflau în camera unui hotel, situat în stațiunea Olimp din judeţul Constanța.

În jurul datei de 15.08.2021 și în jurul datei de 16.08.2021, inculpatul D. C.-D. a întreținut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimțite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta este minoră şi că practică prostituţia, contra sumei de 800 de lei (400 lei la data de 15.08.2021 și 400 lei la data de 16.08.2021), în timp ce se aflau în dormitorul apartamentului martorului G. G.-V., situat în cartierul Poarta 6 din municipiul Constanța.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", au arătat procurorii în comunicatul oficial.

Stenograme în dosarul lui Dan Diaconescu: "Vezi că nu mai avem baloane"

Dan Diaconescu: Ziceam...fetei ăsteia...să nu îi spui numele meu real.

XX: Păi nu i-am spus.

Dan Diaconescu: Spune-i că mă cheamă Cristi. Mă auzi ce spun? Că mă cheamă Cristi. Sau dacă te întreabă.

XX: Da, ea vine la mine la 10.

Dan Diaconescu: A, ok, dar să stea până mai târziu.

XX: Da, da, da.

Dan Diaconescu: Și ce am mai vrut să spun...asta, să nu îi zici de mine, cum mă cheamă și asta, știi? Bine? Să păstrăm misterul, da? Așa, fetița mea, să mă asculți în viață, da? Că o sa ai mult de câștigat.

XX: Da, iubirea mea.

Dan Diaconescu: Dacă nu m-ai ascultat până acum, măcar de acum încolo...

XX: Da, sufletul meu. Hai că de-abia aștept să vii. Să ne dezlănțuim...puterile.

Dan Diaconescu: Mi-e dor de tine. Ai avut mă și tu vreun orgasm ceva? Nici n-ai simțit nimic aseara.

XX: Aseară? Eram forță rău.

Dan Diaconescu: Ce erai? Forță? Ce nebună ești.

XX: Hai, că te aștept și în seara asta pentru runda a doua.

Dan Diaconescu: Pentru runda a doua...dar lasă-mă că...auzi, știi ceva? Vezi. că nu mai avem din alea deloc...baloane d-alea.

XX: Se cumpără, se cumpără.

Dan Diaconescu: Păi se cumpără dar eu nu pot să cumpăr, nu pot să mă duc la benzinărie să cer așa ceva.

XX: Lasă că ne descurcăm noi.

Dan Diaconescu: Fă și tu rost de undeva.

XX: Fac, fac.

XX: Bravo, viața mea.

Stenograme din dosarul lui Dan Diaconescu: "Virgină doar pe jumătate sau ce?"

Dan Diaconescu: Te-ai interesat și tu de ce te-am rugat aseară?

XX: O să mă interesez, o să vorbesc cu o prietenă.

Dan Diaconescu: Dar știi tu că mai e sau ce?

XX: Dar tu vrei virgină, virgină?

Dan Diaconescu: Normal, ce înseamnă, virgină doar pe jumătate sau ce?

XX: Am o fată, dar are 15 ani.

Dan Diaconescu: Păi da...legal, știi cum se zice.

XX: 16,17...ei, da.

Dan Diaconescu: Cine este? O cunoști de mult sau?

XX: Da, o cunosc de mult.

Dan Diaconescu: Păi și unde trăiește?

XX: În Techirghiol, are vreo 16 ani. Ce mi-e 16, ce mi-e 17?

Dan Diaconescu: Știu, mă, dar să facem cunoștință cu ea întâi, nu vrei?

XX: Păi hai vino în seara asta la mine să vorbim.

Dan Diaconescu: Păi și poți să o aduci și pe ea?

XX: O sun.

Dan Diaconescu: Ia sună. Și sună-mă înapoi.

XX: Bine hai pup, pa.

Dan Diaconescu: Ai poză cu ea? Obține și tu o poză.

XX: Da, am poză.

Dan Diaconescu, filmat pe ascuns cu una dintre minore

În referatul procurorilor se arată şi faptul că Dan Diaconescu ar fi fost filmat în timpul unei întâlniri amoroase cu una dintre minore.

"Ziua următoare, XX l-a chemat iar pe numitul Dan Diaconescu în apartament, pentru a întreține relații sexuale contra sumei de câteva sute lei şi o cutie de ciocolată, pe care le-a primit de la acesta, dar anterior sosirii numitului Dan Diaconescu, **** a ascuns în alt dormitor telefonul său mobil, care avea camera de înregistrare video pornită, pe un raft, printre animale de pluș, în dreptul unui iepuraș roz din pluș. După plecarea numitului Dan Diaconescu, au verificat imaginile surprinse de camera video a telefonului lui ****, ocazie cu care martorul a observat că XX întreținea relații sexuale cu clientul său".