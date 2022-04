Fostul adjunct al şefului IPJ Galați și fostul şef de la Investigaţii Criminale ies de sub control judiciar

Cei doi fuseseră plasaţi pe 13 aprilie sub control judiciar pentru 60 de zile pentru comiterea infracţiunilor de fals intelectual, uz de fals şi abuz în serviciu, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

Procurorii spun că cei doi ar fi falsificat documente pentru a pune mâna pe banii pe care subordonaţii lor ar fi trebuit să îi primească pentru orele suplimentare lucrate.

Inculpaţii au contestat măsurile dispuse de Parchet, iar Judecătoria Galaţi a decis astăzi să revoce controlul judiciar şi restricţiile aferente, inclusiv cea de exercitare a profesiei.

Prin revocarea măsurii controlului judiciar, cei doi comisari şefi au fost puşi la dispoziţie, pentru că s-a pus în mişcare acţiunea penală.

Aceștia se pot întoarce la serviciu, însă nu mai pot ocupa funcţiile de conducere pe care le deţineau, nu pot face cercetări în dosare sau alte activităţi de poliţie judiciară şi nu pot purta armă.

"În urma probatoriului administrat, în ziua de 13.04.2022, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar faţă de cei doi ofiţeri. În fapt, se impută celor doi întocmirea în fals a centralizatoarelor privind orele prestate în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbători legale pentru care nu s-a făcut compensarea cu 175%, cum prevede Legea 153/2017, ci cu 75% având la bază date nereale din centralizatoarele înaintate de SIC", a comunicat în urmă cu două săptămâni Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

De asemenea, cei doi primiseră şi interdicţia exercitării profesiei pe durata anchetei.

"Printr-o altă ordonanţă s-a dispus faţă de cei doi inculpaţi luarea măsurii de control judiciar, interdicţia de a părăsi ţara, de a comunica cu poliţiştii şi alţi suspecţi, interdicţia exercitării profesiei, deci suspendarea din funcţie pe durata achetei în cauză", a precizat Parchetul.

Totul a început cu plângerea făcută la MAI direct de unul dintre poliţişti

"Am făcut o petiţie către Ministerul de Interne având in vedere faotul că nu ni s-a acordat sporul de la 175 %, aşa cum prevedea cadrul legal şi ajunsesem în postura în care eram obligaţi să mintim în documente ca să nu spun să falsificăm, centralizatoarele precum că noi am recuperat acele ore dar în realitate nu erau recuperat", a spus Alin Marian Radu, ofiţerul reclamant, în exclusivitate pentru Antena 3.

Au trecut însă ani buni până când reclamaţia să se trasforme în dosar penal.

"Am dispus, în baza probelor administrate, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Miron Daniel, adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului Judeţean Galaţi, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni în concurs real", a declarat Paula Tănase, procuror, Parchetul de pe lânga Curte de Apel Galaţi.

Este vorba despre peste 200 de cazuri instigare şi uz de fals şi de abuz în serviciu

Pe o perioadă de patrui ani, respectiv în perioada 2015 -2018, inculpatul Miron Daniel, ca adjunct al inspectorului şef al IPJ Galaţi, având in subordine directă Serviciul de Invesigaţii Criminale i-a determinat direct şi prin şeful Serviciului Investigaţii Criminale, pe subordonaţii săi să întocmească în fals centralizatoarele lunare prin atestarea ca fiind recuperate orele suplimentare efectuate de poliţişti", a adăugat Paula Tănase.

Sute de ore de muncă în teren nu au fost astfel plătite.

"Prin această manoperă, prin această modalitate, inculpatul a cauzat prejudicierea, cu sume substanţiale, prejudciarrea subordonaţilor săi, sumele fiind de ordinul zecilor de mii de lei", a mai precizat aceasta.