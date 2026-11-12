Fostul șef al Corpului de Control al ministrului Sănătății, Constantin Dina, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare

2 minute de citit Publicat la 23:13 12 Noi 2026 Modificat la 23:13 12 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Fostul director al Corpului de Control al ministrului Sănătății și al DSP Constanța, Constantin Dina, a fost condamnat joi, la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce DNA l-a acuzat că ar fi transmis o parte dintre subiectele probei scrise la un concurs pe care chiar el îl superviza unei candidate. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată prin apel.

Silvia Aramă, candidata în cauză, a fost achitată de acuzația de mărturie mincinoasă.

Prin hotărârea nr. 1482/2026 din dosarul nr. 2379/3/2023, Tribunalul București l-a condamnat pe Constantin Dina în baza Legii nr. 78/2000, pentru folosirea unor informații nedestinate publicității sau permiterea accesului neautorizat la acestea în scopul obținerii unor foloase necuvenite.

Instanța a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere și a stabilit un termen de supraveghere de trei ani. Potrivit soluției pronunțate, Dina trebuie să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 80 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la DGASPC Sector 1 sau DGASPC Sector 2.

Judecătorii i-au interzis, pentru trei ani, și dreptul de a fi ales în autoritățile publice, de a ocupa o funcție care implică exercitarea autorității de stat și de a exercita funcția de director al Corpului de Control al ministrului Sănătății.

El a fost obligat și să plătească 1.500 de lei drept cheltuieli judiciare.

Concursul din martie 2022 era pentru funcția de șef al Serviciului Control din cadrul Corpului de Control al ministrului Sănătății. Constantin Dina conducea Corpul de Control și prezida comisia de concurs.

Potrivit DNA, între 2 și 7 martie, el i-ar fi transmis Silviei Aramă o parte dintre subiecte, ajutând-o astfel să obțină punctajul necesar pentru a promova proba scrisă.

Anchetatorii au făcut percheziții pe 10 martie 2022, la locuințele celor doi și la biroul folosit de Dina în Ministerul Sănătății. Potrivit rechizitoriului, procurorii au găsit la locuința Silviei Aramă foi pe care erau notate, de mână, șapte dintre cele nouă subiecte pregătite de comisie.

DNA a mai susținut că Dina ar fi modificat succesiv fișele de post, inclusiv cerințele de studii, astfel încât Aramă să se poată înscrie la concurs. Proba interviului nu a mai avut loc după intervenția procurorilor.

Ulterior, în ianuarie 2023, cei doi au fost trimiși în judecată de DNA. În cazul Silviei Aramă, funcționară în Ministerul Sănătății pe atunci, acuzația privea declarațiile date în anchetă. Procurorii au susținut că aceasta nu ar fi recunoscut ajutorul primit, însă Tribunalul București a achitat-o pentru mărturie mincinoasă, în baza dispoziției potrivit căreia fapta nu este prevăzută de legea penală. Cheltuielile judiciare aferente au rămas în sarcina statului.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10.