Gemeni născuţi de o indoneziancă au fost răpiţi de un cuplu, în România. Bebeluşii au dormit 24 de zile într-o maşină

Gemeni născuţi de o indoneziancă au fost răpiţi de un cuplu, în România (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un bărbat şi o femeie au fost trimişi în instanţă de procurori sub acuzaţia că au răpit doi gemeni în vârstă de cinci luni, născuţi de o indoneziancă în Italia şi aduşi în România.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul are dublă cetăţenie, română şi moldovenească, iar partenera lui este din Indonezia, la fel ca victima.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a anunţat vineri că a încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu un bărbat şi o femeie, aflaţi în stare de arest preventiv, care au acceptat să fie condamnaţi la 4 ani şi 4 luni închisoare (femeia) şi 3 ani şi 4 luni (bărbatul), ambele pedepse fiind cu executare.

"În cursul lunii iulie a anului trecut, inculpaţii, care formau un cuplu şi trăiau pe teritoriul Italiei la acel moment, au primit în locuinţa lor o femeie de cetăţenie indoneziană, prietenă a inculpatei M.F., pentru a-i ajuta cu menajul, dar şi cu îngrijirea fiicei lor minore. Când inculpaţii

au aflat că victima era însărcinată cu gemeni, au încercat să o determine pe aceasta să le dea lor copiii pentru a-i creşte, încercând chiar să declare fictiv că ar fi părinţii lor biologici. Însă, când au realizat că victima nu doreşte să se separe de cei doi nou-născuţi, dar şi că autorităţile străine au demarat o anchetă, inculpata M.F. a recurs la numeroase tehnici de manipulare, între care izolarea victimei de apropiaţi, apelul la credinţa sa catolică, inventarea unor personaje fictive şi simularea unor pericole iminente, context în care victima a fost determinată să fugă din centrul de asistenţă în care fusese plasată de autorităţile italiene, să treacă fraudulos frontiera în România şi să locuiască împreună cu inculpaţii la diferite adrese din municipiul Bucureşti, Sectorul 5", precizează anchetatorii.

În continuare, procurorii explică modul în care au fost răpiţi gemenii, dar şi starea precară în care erau ţinuţi.

"În zorii zilei de 02.07.2026, inculpata M.F., prin tehnicile de manipulare amintite, a determinat-o pe victimă să îi scoată pe cei doi nou-născuţi în faţa locuinţei, sub pretextul că aceştia vor fi preluaţi de misionari ai Bisericii Catolice şi duşi la Vatican, urmând ca ulterior să fie dusă şi ea acolo. În acest context, inculpatul G.D.S., având faţa acoperită, i-a preluat pe cei doi nou-născuţi, în vârstă de 5 luni la acel moment şi, împreună cu inculpata M.F., au plecat cu cei doi nou-născuţi, făcând-o pe victimă să creadă că au decedat. Timp de 24 de zile, ambii inculpaţi, unul dintre ei fiind dependent de droguri, au ţinut cei doi bebeluşi în captivitate, împreună şi cu fiica lor biologică, dormind într-un autoturism şi câştigându-şi traiul din cerşit şi comiterea de furturi, fiind depistaţi de lucrătorii de poliţie la data de 25.07.2026. În urma intervenţiei prompte a autorităţilor, ambii nou-născuţi au fost salvaţi şi înapoiaţi mamei lor", informează Parchetul.

Acordurile de recunoaştere a vinovăţiei trebuie aprobate de un magistrat de la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.