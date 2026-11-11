Haos și scandal la Curtea de Apel. Susținătorii lui Georgescu s-au îmbrâncit să intre în sala de judecată

3 minute de citit Publicat la 14:33 11 Noi 2026 Modificat la 15:01 11 Noi 2026

Susținătorii lui Georgescu au vrut să intre buluc în sala de judecată și s-au îmbrăncit cu jandarmii. FOTO: Antena 3 CNN

Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt miercuri la Curtea de Apel București, în procesul în care sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Judecătorul îi întreabă pe fiecare dintre inculpați dacă recunosc acuzațiile și cer judecarea în procedură simplificată sau dacă merg pe judecata obișnuită, cu probe și martori. Între timp, în fața sălii de judecată a izbucnit scandalul. Zeci de susținători ai lui Georgescu au încercat să intre în sală, s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină.

În sala de judecată, judecătorul le-a explicat tuturor inculpaților că au două variante. Pot alege procedura simplificată, adică își recunosc acuzațiile, sau pot merge pe judecata completă, în care se administrează probe și sunt audiați martori. Fiecare inculpat este întrebat pe rând ce procedură alege.

Călin Georgescu, care inițial a fost în sala de judecată, a cerut să plece de la proces și să fie reprezentat de avocat. El a fost scos de jandarmi și dus înapoi în arest.

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La acest termen, inculpații pot recunoaște acuzațiile, pot da declarații în apărarea lor sau pot invoca dreptul la tăcere până la un termen ulterior.

Îmbrânceli și strigăte în fața sălii de judecată

Între timp, zeci de oameni s-au adunat în fața sălii de judecată de la Curtea de Apel București. Mai mulți susținători ai lui Georgescu au încercat să intre în sală, dar locurile sunt limitate, iar în fața ușii erau mult mai mulți oameni decât încap în sală.

S-a creat îmbulzeală, iar susținătorii și-au exprimat nemulțumirea pentru că nu au mai avut loc. Jandarmii au încercat să-i calmeze și să le explice că nu pot intra toți.

Ședința este publică. Însă încă de la termenele trecute, judecătorii au decis ca oamenii să intre în sală doar în limita locurilor disponibile și să nu facă gălăgie, pentru ca procesul să se desfășoare în liniște.

Spiritele s-au încins, iar susținătorii lui Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii. Jandarmeria a intervenit și a suplimentat forțele de ordine din fața sălii. Oamenii au continuat să strige pe hol, ca să-și arate susținerea pentru Georgescu.

Susținători ai lui Georgescu s-au strâns și în fața clădirii Curții de Apel. Au venit cu pancarte și steaguri, iar jandarmii au montat garduri de protecție.

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2026 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii au scris în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, au precizat procurorii.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, instigare publică.

El este judecat alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.