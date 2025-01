Mama Luizei Melencu cere redeschiderea anchetei în cazul Caracal. Are o întrebare la care până acum nu a primit răspuns

Mama Luizei Melencu solicită redeschiderea dosarului în ceea ce priveşte localizarea telefonului fiicei sale.FOTO Facebook Luiza Melencu

Mama Luizei Melencu solicită redeschiderea dosarului în ceea ce priveşte localizarea telefonului fiicei sale. Chiar dacă Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu, avocata familiei a dezvăluit că localizarea dispozitivului ar putea scoate la iveală informații importante.

Mama Luizei Melencu a cerut în instanță redeschidere a dosarului privind localizarea telefonului fiicei ei pentru că, potrivit susținerilor ei, acesta a funcționat foarte mult timp după dispariție, iar localizare ar putea scoate la iveală date importante cu privire la ce s-a întâmplat de fapt cu Luiza în acea perioadă.

Ea a mai făcut o cerere similară de mai multe ori. Procurorii au clasat însă cererea și au spus că nu vor începe urmărirea penală în acest caz.

Mama Luizei a depus însă la instanță o plângere împotriva acestei soluții de neîncepere a urmăririi penale.

Deși Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, mama celei din urmă spune că în continuare sunt foarte multe necunoscute și dorește să afle exact ce s-a întâmplat cu fiica ei.

Mama Luizei Melencu: "Ceea ce s-a reținut de către procurori și a fost inițial declarat de Dincă că a aruncat telefonul Luizei în șosea. Nu este adevărat, pentru că telefonul acesta a funcționat luni de zile după dispariția Luizei. Am cerut să se facă cercetări unde a funcționat telefonul Luizei în urmă cu un an de zile, procurorul de la DIICOT Structura Centrală să rețină că Luiza de fapt nu este moartă și competența de soluționare a cauzei aparține Parchetului Judecătoriei Caracal. Am contestat iarăși soluția pe care am primit-o de la procurori și o să vedem pe 27 ce va fi la Judecătoria din Caracal".