Klaus Iohannis cere demisia șefului DIICOT. „Am cerut acțiuni clare în cazul Caracal, am văzut reacții întârziate”

Președintele Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa PSD, spunând că a făcut greșeli uriașe în modul în care guvernat și că va plăti politic pentru toate erorile.

„Nu mă voi referi la marile rateuri pesediste din ultima vreme și nici la încercările disperate ale PSD de a se agăța de putere. Mă voi referi la o problemă foarte gravă. Au trecut două luni de la tragedia de la Caracal. Atunci am cerut în mod repetat acțiuni clare. Am tras repetate semnale de alarmă către toți cei care conduc instituțiile statului, că au obligația să-și exercite cu maximă responsabilitate misiunea de a proteja cetățenii țării noastre. În condițiile în care oamenii au așteptarea să fie apărați, e revoltător cum în ultima săptămână unele instituții publice au reacționat, atât în ceea ce privește ancheta de la Caracal, cât și în cazul Dâmbovița. În cazul Caracal și Dâmbovița am văzut reacții întârziate, gesturi publice scandaloase, care arată lipsa de preocupare pentru victime și pentru familiile lor. Ce s-a întâmplat cu una dintre familiile victimelor din Caracal e un exemplu de așa nu. E extrem de grav că cei care conduc instituții ale statului român girează astfel de comportamente prin care potențialii infractori sunt tratați cu blândețe, iar victimele sunt tratate cu duritate și agresivitate.

Această situație e generată în primul rând de eșecul guvernării incompetente din ultimii ani. O guvernare care a avut ca prioritate salvarea infractorilor, ignorând efectele asupra oamenilor cinstiți și corecți din țara noastră. Pentru toate aceste greșeli majore, PSD va plăti politic, vă promit acest lucru

Pesediștii vor plăti la vot și vor rămâne în istorie drept guvernarea care a protejat penalii și infractorii, o guvernare catastrofală, o guvernare eșuată.

Dar astăzi nu mă refer doar la Guvern, ci și la conducerea DIICOT. Ar fi trebuit să aducă un plus de profesionalism și credibilitate. Dar sub conducerea domnului Bănilă acest lucru nu s-a întâmplat, iar ancheta generează în continuare semne de întrebare majore. Modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum nu face decât să ridice suspiciuni și să accentueze lipsa încrederii oamenilor în autorități, iar o astfel de abordare nu poate duce decât la rezultate proaste. Îi cer domnului Felix Bănilă să-și dea imediat demisia din funcția de procuror-șef al DIICOT! E imperativ ca greșelile din ultimele săptămâni să fie asumate cu responsabilitate și e nevoie de o schimbare la acest nivel pentru a recredibiliza această instituție.

Îi reamintesc prim-ministrului că sarcina sa principală este aceea de a guverna și de a rezolva problemele executive imediate, nu de a întreprinde turnee electorale externe care nu aduc absolut niciun beneficiu României. Nu ne putem aștepta la gesturi de responsabilitate din partea PSD. Soluția firească ar fi aceea a demisiei unui astfel de guvern care și-a pierdut orice fel de legitimitate. Dar acest guvern nu a găsit de cuviință să se retragă nici măcar după referendumul din 26 mai, când 6.5 milioane de români au spus clar că duce țara într-o direcție greșită. Transmit românilor că statul are nenumărați profesioniști și oameni dedicați. Un nou Guvern să-și asume o astfel de prioritate. Abia aștept să treacă moțiunea!”.