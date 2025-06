Copiii din Craiova sunt sărbătoriţi de ziua lor în "Tabara de Genii", organizată la Teatrul Național "Marin Sorescu"

Ziua Internațională a Copilului, sărbătorită pe 1 iunie în multe țări, este un prilej de a celebra inocența, curiozitatea și drepturile copiilor.

De ziua lor, copiii din Craiova sunt invitați duminică să participe la super-activități organizate în cadrul evenimentului "Tabăra de Genii, România Inteligentă – descoperă inteligența din orașul tău – CRAIOVA, 550 de ani".

Este un eveniment dedicat copiilor care vor descoperi geniile craiovene si moștenirea lor științifică. Evenimentul va prezenta realizările a zece mari oameni de știință originari din Craiova si este organizat sub deviza "inspire and engage the next generation of scientific thinkers" (n.r.: inspiră și implică noua generație de oameni de știință): Nicolae Romanescu, Petrache Poenaru, Elena Farago, George (Gogu) Constantinescu, Nicolae Titulescu, Marin Sorescu, Eugeniu Carada, Traian Demetrescu, Theodor Aman, Stefan Odobleja.

În locaţie vor fi amplasate două plasme touch cu quiz-uri și jocuri: ecran smart mare, touch cu quiz 1 + quiz 2.

Programul de la "Tabara de Genii, România Inteligentă":

Călătorie în timp – Petrache Penaru – ateliere de scriere caligrafică

• 10:30 – 11:30 – seria 1

• 11:30 – 12:30 – seria 2

• 12:30 – 13:30 – seria 3

• 16:30 – 17:30 – seria 4

• 17:30 – 18:30 – seria 5

”REPORTER PENTRU O ZI ANTENA 3 CNN”



Mini studio TV BREAKING NEWS - copiii devin jurnalişti pentru o zi, iau interviuri, citesc ştiri de pe prompter cu informaţii educative despre viaţa şi descoperirile ştiintifice ale celor zece personălitaţi craiovene.

Curs de dicție cu Ana Iorga, jurnalist Antena 3 CNN.

Scriem împreună cea mai lungă poezie dedicată oraşului Craiova

• ora 11:30 — moment Elena Farago educatia copiilor prin poezie – activitate de citirea poeziilor Elenei Farago si interpretarea lor impreuna cu copiii

• ora 14:30 — moment Marin Sorescu: educatia copiilor prin poezie – activitate de citirea poeziilor lui Marin Sorescu si interpretarea lor impreuna cu copiii

• ora 16:30 — moment Elena Farago educatia copiilor prin poezie – activitate de citirea poeziilor Elenei Farago si interpretarea lor impreuna cu copiii

Program de orientare vocaţională: prezentare, testare şi consiliere vocaţională

— prezentare program MyWAY

— ateliere cu simulare teste vocaționale, interpretare, drum professional, Q&A

Ateliere de arheologie

Activitatea va include o scurta introducere si poveste, urmata de o parte practica: copiii vor descoperi in nisip fragmente de cani de lut colorate (pe care le veti aduce voi), le vor potrivi si lipi, reconstruind astfel obiectele:

• 10:30 – 11:30

• 12:00 – 13:00

• 16:15 – 17:15

• 17:30 – 18:30

Biblioteca virtuală – prin intermediul QR code-urilor pot accesa gratuit carti de stiinta

Foto corner – #euinTabăra de Genii România Inteligentă, Craiova

Diplome de participare pentru copii / badge-uri pentru „Reporter pentru o zi Antena 3 CNN”

Ecrane smart, multi touch cu quiz 1 + quiz 2 si jocuri de memorie, puzzle-uri

Zona ecranului smart este o zona cu interactivitate mare, copiii trebuie sa completeze quiz-uri cu cate 10 intrebari. Jocurile de memorie si puzzle-urile nu necesita completarea datelor personale, nu sunt jocuri cu premii.