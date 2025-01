Klaus Iohannis l-a felicitat pe Trump: „România vă urează succes în acest nou mandat”

Președintele României, Klaus Iohannis, i-a transmis felicitări lui Donald Trump, la scurt timp după ce acesta a depus jurământul. „România vă urează succes în acest nou mandat important”, a mai scris șeful statului pe X.

Iohannis a postat, luni seară, un mesaj pe X, la scurt timp după ce Donald Trump a devenit al 47-lea președinte al SUA.

„Felicitări președintelui Donald Trump pentru învestire! România, un partener strategic apropiat al SUA, vă urează succes în acest nou mandat important. Avem nevoie de o legătură transatlantică puternică și vibrantă, în beneficiul securității și prosperității noastre comune”, a mai scris Iohannis.

Congratulations to President @realDonaldTrump for the Inauguration! Romania??, a close Strategic Partner of the US, wishes you the best of success for this important new mandate. We need a strong&vibrant #Transatlantic link, to the benefit of our joint security & prosperity #EUUS