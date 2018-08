Consiliul Naţional al PNL a început sâmbătă, la Palatul Parlamentului, la reuniune este prezent şi preşedintele Klaus Iohannis, care a ținut un discurs în fața membrilor partidului.

”Vă mulumesc pentru primirea deosebit de frumoasă și călduroasă pe care mi-ați făcut-o. Sunteți așa cum îmi amintesc eu. Îmi face mare plăcere să vă revăd după un timp lung. Această adunare este un consiliu politic. Sper ca azi să luați decizii bune, nu voi asista la luarea acestor decizii. La această întâlnire vreau să fac o radiografie a situației din România. Pot să spun de la început că situația e proastă. Nu-mi face nicio plăcere să zic așa ceva pentru că sunt președintele României și mi-ar plăcea tare mult ca să spun dragii mei, României îi este bine, dar poate cu ajutoru vostru ajungem și acolo. În decembrie 2016 au fost alegeri parlamentare unde a câștigat PSD cu promisiuni mari. Au promis românilor că va curge lapte și miere. Ghinion, nu s-a înâmplat așa. Au început să lucreze la cu totul atlceva. Au început și cred că pentru politicieni nu a fost o surpriză, au început să demonteze justiția românească. Lupta anticorupție va continua. Și-au dat seama că lumea așteaptă altceva și au început o păcăleală. Așa că le-au promis salarii mai mari. Bucuria a fost scurtă, ca după câteva vreme, PSD a reușit să aducă la viață inflația, au început să crească dobânzile, iar bucuria a dispărut. Ce a rămas? O țară care este din ce în ce mai dezamăgită. Toate sondajele arată că 80% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Este un semnal extrem de puternic. Este un rezultat catastrofal și asta în condițiile în care PSD a preluat o țară cu economie în puternică creștere. Ce s-a întâmplat? Cum a dispărut acest sentiment bun? Cum a dispărut optimisul? Explicația e cât se poate de simplă. Un politician pe nume Dragnea, împreună cu câțiva acoliți a pus mâna pe PSD, pe Guvern și pe Parlament și de atunci încearcă să se folosească de putere în mod personal. Îi preocupă pur și simplu să scape de dosare. Așa ceva n-am avut încă în România. Au început acțiuni de neimajinat. Persoane care îndrăznesc să își exprime public opinia anti-PSD sunt luați în plină zi. Așa ceva nu s-a mai întâmplat din anii întunecați ai comunismului. PNL, sunteți un partid puternic și nu sunteți singuri.”, a declarat Iohannis.

Iohannis a vorbit și despre plecarea premierului Dăncilă în concendiu.

”Am ajuns să avem un Guvern irațional, iar după discuția de ieri cred că avem un Guvern ireal. Dacă n-ar fi trist, ar fi de râs. După ce doamna premier a publicat în Monitorul Oficial o decizie prin care domnia sa instaura un premier interimar. Surpriză, am crezut că e atributul meu. Am contestat la CCR acest demers. După ce am înaintat demersul, premierul m-a sunat să îmi spună că pleacă în concediu și toate sunt bune. Asta după ce publicase draftul de rectificare bugetară care este o catastrofă. I-am atras atenția că nu e bine ce a făcut și că e temei de conflict constituțional și mi-a spus că nu știa că se publicase. Mai ireal de așa ceva nu cred că se poate”, a spus Klaus Iohannis.

Președintele le-a spus liberalilor ce trebuie să facă pentru a-i convinge pe români că merită să conducă Guvernul

”Acest stil nu poate să continue, este nevoie de o soluție rațională. Trebuie să faceți tot ce trebuie pentru a instaura normalitatea în România. E nevoie ca PNL să fie unit, solid și puteți. Fiți hotărâți și construiți un program serios. Mergeți și spuneți oamenilor ce vreți cu România. Spuneți-le oamenilor că aveți soluții pentru economia românească. Spuneți că vă pasă de românii din diaspora și că vă pasă de justiție. Pentru asta trebuie să luptați. Spuneți oamenilor că știți cum trebuie guvernată țara. Mergeți între oameni, între oamenii simpli. Nu așteptați să vină campania electorală. Eu mă lupt de la început pentru o Românie puternică, democratică, europeană și prosperă. Eu mă lupt pentru a îngrădi efectele nefaste ale acestei guvernări pesediste. Mă lupt cu abuzuirle PSD. Vă invit să faceți la fel. A mai rămas un singur lucru de lămurit. Eu mă implic, mă lupt pentru o Românie puternică. Vă întreb: Sunteți alături de mine în această luptă? Mulțumesc! Să fiți puternici”, a mai declarat Președintele.