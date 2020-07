Iohannis, apel la Marcel Ciolacu: Este momentul să lăsăm divergențele politice deoparte!

"Astăzi este o zi tristă - avem un număr record de persoane găsite pozitive cu noul coronavirus, peste 555 de persoane. În acest context, trebuie să fac câteva remarci. Dragi români, suntem iată deja, din martie, în plină pandemie și pot să spun că până acum câteva săptămâni lucrurile au mers destul de bine. Am trecut prin starea de urgență în care am luat măsuri dure, în care autoritățile au reacționat rapid și am reușit să ținem evoluția sub control Lucrurile, din păcate, nu au evoluat așa cum ne-am dorit cu toții.

În acest context revin la ce am mai spus: răspunderea este partajată între autorități și cetățeni (...) Trebuie să fim foarte atenți la ce ne spun unii și alții fiindcă în această perioadă în loc să fim toți de aceeași parte, politicienii să sprijine guvernul și împreună să-i convingem pe români că este o treabă foarte-foarte serioasă, vedem că sunt politiceni care încearcă să exploateze electoral această pandemie. Este o cale eronată. Este momentul să lăsăm divergențele politice deoparte", a spus Klaus Iohannis.

Până miercuri, 8 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 30.175 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.284 au fost externate, dintre care 20.799 de pacienţi vindecaţi şi 1.485 de pacienţi asimptomatici, externaţi la 10 zile după depistare. La ATI, în acest moment, sunt internaţi 237 de pacienţi.

Mesajul transmis de Grupul de Comunicare Strategică:

”În contextul creșterii susținute a numărului de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategică atrage atenția asupra necesității respectării cu strictețe a măsurilor de protecție sanitară: purtarea măștii, păstrarea distanței, evitarea contactului direct cu alte persoane, igienizarea frecventă a mâinilor. Rata de conformare față de măsurile de protecție sanitară reprezintă elementul central în gestionarea eficientă a crizei sanitare și în limitarea răspândirii virusului.

Pericol de infectare cu noul coronavirus

Încurajăm la conștientizarea pericolului determinat de infectarea cu noul coronavirus, la îndemnarea în mod respectuos a terțelor persoane să respecte măsurile de protecție, precum și la semnalarea către autorități a cazurilor în care acestea sunt încălcate.

