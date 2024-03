Fostul ministru al Mediului, Korodi Attila, reacție la Roșia Montană: "Nu îmi pot stăpâni bucuria"

"Nu pot stăpâni bucuria pe care o am. Compania a început cu mine și a dorit să termine cu statul român în a cere despăgubiri. 16 ani de procese, cereri de despăgubiri, presiuni politice, joc murdar", a scris fostul ministru al Mediului, Korodi Attila, pe Facebook.

Sursa foto: Facebook | Korodi Attila

"Am câștigat procesul împotriva Gabriel Resources. Nu pot stăpânii bucuria pe care o am. Compania a început cu mine și a dorit să termine cu statul român în a cere despăgubiri. 16 ani de procese, cereri de despăgubiri, presiuni politice, joc murdar. Doamne, nu-mi vine să cred! Mă bucur ca un copil mic! Despăgubiri cerute în justiție împotriva mea de un milion de euro. Un sprijin nemaivăzut până atunci în procesul intentat împotriva mea din partea ONG-urilor care au intrat în proces de partea mea și a ministerului. Și am câștigat și atunci, și statul român a câștigat și de data aceasta”, a scris Korodi Attila.

Despre avocații apărării, fostul ministru spune că "a fost echipa de avocatură care ne-a sprijinit începând din anii 2007. Apărau interesele Ministerului Mediului condus atunci de mine. Și au ținut cu cauza dreaptă până astăzi, 2024. Când scriu aceste gânduri, tocmai mi-a ieșit somnul din ochi. Poate va fi o noapte albă cu fericire și multe amintiri dure, dar și plăcute, despre șantaj, dar și camaraderie. Eram atunci extrem de tânăr, dar cu simțul dreptății transmise de oameni de suflet care luptau pentru o cauză dreaptă".

Guvernul anunță că România a câștigat acțiunea arbitrală în dosarul Roșia Montană. România are de încasat 6 milioane de euro.

Controversatul dosar Roşia Montana, de 6,7 mld. dolari, prin care firma canadiană Gabriel Resources dorea să exploateze aurul aflat în Munţii Apuseni pe baza unei tehnologii care folosea cianură, a fost câştigat de către consorţiul de firme de avocatură format din LALIVE - Geneva şi casa de avocatură locală LDDP - Leaua Damcali Deaconu Păunescu.