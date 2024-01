"La ora 11 am postat pe Facebook. La ora șase, m-au ridicat!" | Autoritățile supraveghează intens rețelele sociale, în contextul protestelor masive din țară

Autoritățile stau cu ochii pe rețelele de socializare și nu ezită să-i ridice și să-i ducă la secție pe cei care scriu mesaje considerate instigatoare, în contextul amplelor proteste ale transportatorilor și fermierilor în întreaga țară.

Circa zece dosare penale pentru instigare la violență au fost deschise în ultimele zile, după manifestațiile de protest cu utilaje și camioane din București și din marile orașe.

O femeie a fost dusă la poliție după o postare pe Facebook în care, potrivit anchetatorilor, ar fi instigat public la săvârșirea de infracțiuni.

Iar un bărbat din Oradea s-a ales cu dosar penal după ce ar fi cerut prin mesaje online să fie blocate Valea Oltului și DN1 între Brașov și Ploiești.

Cei interpelați de autorități spun că poliția reacționează exagerat și acuză faptul că li se încalcă dreptul la liberă exprimare.

Femeia ridicată după o postare cu "cocktailuri" pe o rețea socială: "Am fost tratată ca infractorii"

"Am postat o întrebare pe internet. Am întrebat dacă este legitimat poporul să arunce cu cocktailuri dacă poliția iese cu pușca la un protest pașnic. Nu numai că s-a întâmplat, dar poliția a ieșit și a amenințat cu pușca. O fotografie (în acest sens) a circulat peste tot.

Am postat asta la ora 11 și la ora șase am fost ridicată de la o adresă la care eu nu am domiciliul.

Am fost dusă la secția 13, apoi mutată la secția 18, unde mi s-a comunicat calitatea de suspect pentru instigare publică. Am fost percheziționată corporal precum infractorii, amprentată, pozată din toate unghiurile.

Nu am instigat la nimic. Dacă în democrație nu mai am voie să întreb, atunci nici dumneavoastră, presa, nu o să mai aveți voie. Mă simt abuzată", a declarat femeia în fața jurnaliștilor, chiar în secția de poliție.