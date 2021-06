Unul din cele mai frumoase lacuri din Apuseni, invadat de gunoaie. Tone de PET-uri acoperă luciul apei

Voluntarii care au participat la o acțiune de ecologizare în week-endul care s-a încheiat au adunat nu mai puţin de 3.500 de saci de gunoaie, informează Romsilva, marţi, pe pagina de Facebook.

Instituţia a publicat pe pagina de imagini cu PET-urile care au acoperit luciul de apă și s-au strâns în locuri greu accesibile, voluntarii intervenind cu barca.

"(...) Weekendul dedicat celebrării Zilei Mondiale a Mediului (5-6 iunie 2021) a fost petrecut la Lacul Beliș - Fântânele! De ce s-a ales tocmai această zonă din ariile naturale protejate administrate de Parcul Natural apuseni? ?Pozele vorbesc de la sine?

Această acțiune de amploare a fost organizată în comun cu Clubul Alpin Roman Filiala Cluj, cu care cei de la administrația parcului au fost parteneri la experiențe de viață și în trecut.

Stând printre mormanele de deșeuri timp de două zile, în ture efective de lucru de câte 8 ore, pe uscat sau pe apă, pe jos sau din caiace/canoe, ne-am dat seama fiecare că e vorba de mai mult decât o implicare fizică - e implicare emoțională, iar controlul psihic manifestat ne-a demonstrat că cei 120 de voluntari nu au fost doar prezenți, ei au fost cei mai perseverenți, dedicați și au pornit la drum cu un scop bine definit, provenit dintr-un principiu sănătos - acela că NATURA este si CASA LOR!

Ce s-a întâmplat efectiv în acel weekend?⏬ Relatarea colegilor noștri de la Parcul Natural Apuseni, mai jos:

Randamentul acțiunii - 14,5 saci/voluntar/zi și 3500 de saci colectați în total

"Am pregătit în detaliu acest eveniment cu ajutorul colegilor direct implicați în organizare, cot la cot cu membrii CAR. Vineri ne-am instalat în tabăra de bază din Beliș, ne-am montat corturile, am pregătit pachetele de voluntari, am instalat materialele de promovare a partenerilor, ne-am acomodat și am stat de vorbă cu prietenii vechi și noi. Am știut de atunci că ne aflăm în locul potrivit cu oamenii potriviți.

Zilele de sâmbătă și duminică au fost dedicate acțiunilor de igienizare și am început în forță imediat după deschiderea oficială din tabăra de bază, unde voluntarii au avut onoarea de a afla o mică parte din detaliile specifice Parcului Natural Apuseni și Clubului Alpin Român Filiala Cluj, de a înțelege rolul partenerilor cu privire la conservarea biodiversității și protejarea naturii, moment de conștientizare urmat de instructajul tehnic și de mediu specific evenimentului.

"După ziua intensă de sâmbătă, cu muncă epuizantă pentru voluntari, în condiții dificile în teren accidentat și printre bușteni uriași plutitori, ne-am încheiat ziua cu bine igienizând toată aria propusă mai puțin fundătura din golful problemă unde era o aglomerare infernală de deșeuri.

O echipă de uscat și una de apă s-a deplasat din nou duminică în golful Mestecăniș pentru a încerca să finalizeze igienizarea acelei fundături din golful problematic. Echipa de apă beneficia de mici caiace agile care se puteau strecura printre uriașii bușteni și aruncau pe uscat pet-urile care erau colectate apoi de echipa de uscat. În ciuda efortului susținut și după două zile și circa 35 de oameni mobilizați nu se reușește eliberarea integrală a fundăturii din capătul golfului, însă arată decent acum.....

Randamentul excelent al acțiunii, cu o medie de 14,5 saci/voluntar/zi și un număr total de circa 3500 de saci colectați demonstrează o bună organizare și faptul că voluntarii nu au făcut deplasarea la Beliș pentru agrement, au venit hotărâți să schimbe ceva, vor munți mai curați și oameni mai responsabili în relația cu natura!.....".

"Vom reveni în 2022, pentru a termina ce am început acum"

Ovidiu Motioc de la CAR: "Vom reveni în 2022 pentru a termina ce am început acum, vom fi mai mulți, mai bine organizați, mai puternici, vom face ca acest frumos lac să arate așa cum merită, ca un acvariu curat în Apuseni".

În numele echipei Administrației Parcului Natural Apuseni, le mulțumim celor implicați, atât voluntarilor, cât și co-organizatorilor și partenerilor fără ajutorul cărora acțiunea nu ar fi avut același efect: Brinel-30 de ani, NetMatch, Vector Direct Properties, Rock’n Snow, Ture cu caiacul, Master Adventures, Outdoor Experience, Adventure Center, Centrul de scufundări Transilvania, Logic Green, HaiLaBelis, Adriana Andreica, saci-plasa.com, SC Construcții Comert S&Z, Rolicom Cluj, Music Hub, UMT Software, Direcția Silvică Cluj, Ocolul Silvic Belis , Salvamont Cluj, Primaria Belis.

‼️Acestea fiind spuse, este destul de evident impactul negativ pe care îl provoacă deșeurile atât asupra mediului, cât și asupra sănătății noastre, a oamenilor, și dorim să vă reamintim că abandonarea acestora pe suprafața ariilor naturale protejate constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor legale!", se arată în mesajul transmis de Romsilva pe pagina de Facebook.

