Atmosferă incendiară în a parta zi de distracţie la Electric Castle 2023. Festivalierii au parte de noi surprize

E penultima zi a celui mai așteptat festival al verii, Electric Castle 2023. Voia bună este, evident, pe ordinea zilei pe domeniul de la Castelului Bánffy din Bonțida. Iată cine va încinge atmosfera în aceasta nouă seară de distracție.

Festivalierii se bucură de o vreme grozavă, dar şi de surprizele pregătite de organizatori. Şi dacă aseară am primit o lecţie de punk-rock de la legendarul Iggy Pop, artistul de 76 de ani care a făcut senzație pe main stage în faţa a mii de participanţi, astăzi avem o lecție de rock, pentru că scena principală aduce două reveniri importante în line-up-ul Electric Castle: islandezii post-rock de la Sigur Ros și trupa de rock alternativ Nothing But Thieves, definită de capacitatea lor de a experimenta cu genurile muzicale și de versurile cu un puternic impact social. Artistul din spatele fenomenului The xx și unul dintre cei mai talentați producători din lume, Jamie XX, deschide drumul pentru petrecerea alături de Alex Superbeats, DJ-ul și entertainerul român cu mantie de supererou.

Pe scena Hangar vor urca artista din Israel Noga Erez și rapperul suedez Yung Lean, doi artiști foarte așteptați de tânăra generație, chiar dacă vin din stiluri muzicale diferite. James Lavelle, o legendă în industria muzicală și fondatorul trupei UNKLE, și duo-ul berlinez Booka Shade sunt în programul scenei Booha, iar la Backyard ajunge una dintre cele mai importante voci din muzica turcească, Gaye Su Akyol.

Ieri au fost aproximativ 60.000 de oameni aici, la Castelul Bánffy din Bonțida. La intrare, toată lumea este controlată pentru substanțe interzise și până în acest moment 27 de persoane au fost prinse cu droguri la Electric Castle 2023. 330 dintre participanți au avut nevoie de îngrijiri medicale și aproximativ două persoane chiar au ajuns la spital.