"Aici îţi e sfârşitul" | Declaraţiile halucinante ale unui pastor din Bihor care s-a lăudat că a agresat o fată de 12 ani

Declaraţii şocante făcute de un pastor din Bihor, în timpul unei emisiuni online! Bărbatul s-a lăudat că a agresat şi că a ameninţat o copilă de 12 ani care i-a făcut o farsă.

Într-un podcast online, bărbatul o numeşte pe copilă "o spurcăţenie" care "zâmbea ca o satană", pe care a urmărit-o şi a prins-o de gât "până când s-a bulbucat", iar apoi a ameninţat-o că dacă nu se cuminţeşte "vin şi te tranşez bucăţi, tot la kilogram". "Tre să-nţelegi că eu pentru tine-s moartea", i-ar fi spus pastorul bisericii Sfânta Treime din Beiuș.

Lăudându-se pentru modul în care o pune la punct, Vladimit Pustan (56 de ani) relatează că se afla într-un restaurant cu familia fetei, venită din străinătate, iar părinţii se declarau "terorizaţi de fată".

"Stând cu ei la masă la restaurant, tot am vorbit despre domnul Isus Cristos. Ea, de exemplu, tot lua câte o bucată de pâine şi o arunca tot la taică-său în ochi, făcea cocoloşi şi îi dădea la taică-său în cap. Când se plictisea, o lua pe maică-sa şi îi dădea în cap.

Eu deja fierbeam, ştii cum fierbe ceaiul în ibricele ruseşti? Amu deja eram ca la desenele animate, sunt taurii ăia care scot aşa pe (nas fum n.r.).

Ce-o făcut, mă, spurcăţenia aia? Ea mânca îngheţată. Mi-a băgat globul de îngheţată în tenişi. Ea se tot uita către mine şi zâmbea ca o satană. Când mi-am băgat piciorul în tenis am simţit instantaneu. N-am zis nimic", a povestit pastorul potrivit Ebihoreanul.

"Eu pentru tine-s moartea!"

Bărbatul consideră că "Dumnezeu mi-a dat o mână în chip surprinzător" când adolescenta a zis că vrea să coboare la parterul localului, la baie.

"Am zis: «mă duc să plătesc». Am coborât pe scări, ea atunci urca scările. Numai noi eram acolo (...) Am apucat-o de gât, am strâns-o tare până s-o bulbucat şi am ridicat-o în sus, pe perete. (...) I-am explicat: «eşti mort»! (...)

Tenişii la noi sunt un obiect sfânt şi nu bagi îngheţată. «Aici îţi e sfârşitul», zic. Şi cu asta am terminat. Dacă nu îţi schimbi comportamentul, dacă mă sună tată-tău sau maică-ta şi îmi spune că le faci probleme, vin şi te tranşez bucăţi, tot la kilogram!

Deci tre să înţelegi că eu pentru tine-s moartea!", a mai relatat pastorul că i-ar fi zis copilei.

Emisiunea cu acesta a stârnit numeroase reacţii din partea internauţilor, iar ulterior ea a fost ştearsă de pe Youtube.

Pastorul nu este la primul său derapaj. El a fost exclus în urmă cu 9 ani din cultul penticostal pentru încălcarea regulilor interne.