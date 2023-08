Mama Alexandrei, tânăra moartă la maternitatea din Botoșani: "Puteam să mă duc peste medic, dar am zis că nu îndrăznesc"

A fost audiată familia îndoliată a Alexandrei, tânăra gravidă care a murit la maternitatea din Botoșani. Trei copii mici au rămas fără mamă.

Audierile la sediul IPJ Botoșani au început dimineață, în prezența avocatului familiei. Au dat declarații soțul Alexandrei, părinții și fratele tinerei. În ultima zi de viață, de pe patul de spital, ea a ținut legătura cu cei dragi.

Doina Miron, mama Alexandrei: "De la acel mesaj (ultimul – nu am aer, nota red.) nu am mai putut să...atunci, abia atunci, deci eu am avut încredere în colegele mele, în sistem. Dacă așa puteam să mă duc. Și eu eram de gardă. Puteam să mă duc peste medic, dar am zis că nu îndrăznesc. Noi pentru asta lucrăm, pentru asta muncim. Ca să ajutăm oamenii. Eu nicio clipă nu m-am gândit că nu o să intervină. Dar după ce am primit mesajul nu am aer, nu mi-a mai răspuns la telefon absolut nimeni, atunci am alergat la Maternitate. Și îmi pare rău acum, bine, regretele sunt târzii, puteam să mă duc peste ea, mă duceam acolo, lăsam serviciul, nu știu, găseam pe cineva să îmi țină locul".

"Nu m-am gândit nicio clipă, și eu sunt asistentă, bine eu lucrez cu copiii, dar toți sunt ființe și nu m-am gândit nicio clipă când mi-a zis: mama, ajută-mă. I-am zis: avem încredere că o să vină la tine. Am dat mesaje la toate asistentele șefe cu care colaboram, toate m-au asigurat, trebuie să vină medicul, trebuie să vină să-și facă datoria", a mai spus mama Alexandrei.

Pe lângă ancheta poliției, și Colegiul Medicilor conduce o investigație în acest caz.

Cazul este cercetat de către procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, iar în zilele următoare urmează să fie chemaţi la audieri şi ceilalţi implicaţi şi să se efectueze şi o expertiză informatică asupra telefonului Alexandrei.

