"Am clacat în clasă. Mi-a ajuns cuţitul la os" | Apelul disperat al unei profesoare care simte că nu mai face faţă elevilor teribilişti

O profesoară, cu peste 20 de ani de experienţă, a mărturisit că a clacat în clasă. Potrivit acesteia, şcoala de astăzi a devenit un adevărat balamuc, din cauza elevilor teribiliști. "Nu te mai poţi înțelege cu ei, parcă sunt posedați şi am fost la un pas de AVC", spune disperată profesoara care trage un semnal de alarmă.

Prin mesajul său, profesoara trage un semnal de alarmă cu privire la deficiențele sistemului educațional din România, la lipsa de sprijin a autorităţilor și la direcția în care ne îndreptăm ca societate din cauza unei generații care pare să fi pierdut legătura cu valorile și cu comportamentul adecvat în unitățile de învăţământ.

S-a întâmplat la clasa a VII-a dintr-o scoală de cartier, acolo unde profesoara a simțit că nu mai poate face umilinței şi tupeului unor elevi teribiliști. Mesajul ei a fost publicat de Colegiul Cadrelor Didactice, care astfel readuce în atenţia opiniei publice realitatea crudă din școlile din România.

"Azi, după 20 de ani de carieră, am clacat în clasă. Am preferat să ies din clasă, ca să nu plesnesc pe cineva. Azi mi-a ajuns cuțitul la os. Elevii au ajuns la un grad de nesimțire și tupeu maxim. Un elev și-a deschis telefonul și a început să filmeze în oră, părerea mea e că făcea live pe TikTok. I-am cerut să închidă și să-mi dea telefonul. Intenția mea era să-l pun pe catedră pentru a putea să-mi continui ora.

Elevul în cauză și colegii au sărit cu gura că nu am voie să le iau lucrurile personale, o fată aproape că țipa că de ce ating elevul că nu am voie să pun mâna pe el, în condițiile în care nu am atins copilul nici măcar cu un deget.

M-am întors spre domnișoara respectivă și am atenționat-o cu calm să-și coboare tonul vocii și să fie mai atentă ce afirmații face și să nu distorsioneze lucrurile pentru că lucrurile neadevărate, indiferent de natura lor, pot afecta un om.

Știți ce mi-a răspuns? "Știți că pe mine mă vor crede, pe mine și pe colegii mei, pentru că toți vom spune că l-ați atins." Nu te puteai înțelege cu ei, păreau ,,posedați”.

E o clasă cu probleme, dar niciodată nu au făcut așa. Am ieșit din clasă ca să nu îmi pocnească ceva la cap, mă mir că nu am făcut vreun AVC până acum. Bine că era spre sfârșitul orei. Nu am fost om toată ziua. Vorbim de clasa a VII-a, școală de cartier", spune profesoara care a subliniat că şi colegii ei se simt depășiți de situaţie şi nu mai ştiu ce să facă.

Profesoara susţine că Poliţia a fost chemată de mai multe ori la şcoală, însă totul a rămas la nivel de constatare. Astfel, ea avertizează că în lipsa măsurilor şi a susținerii siguranței în şcoli în scurt timp vom asista la acte de violență, tupeu şi derapaje la cote maxime.

"Dacă vom continua să tolerăm asemenea derapaje și să acceptăm la nesfârșit toate tâmpeniile debitate de diverse ONG-uri că noi nu știm să educăm, că școala e despre jocuri și fericire, că trebuie să educăm cu blândețe, ne ducem naibii cu toții.

Am făcut o facultate, am învățat atât de mult ca să mă duc la un loc de muncă unde un copil de 13-14 ani își bate joc de mine și eu nu pot să îi fac nimic? Asta e balamuc, nu școală! Intru în școală zâmbind, relaxat și plec cu capul bubuind și cu teama că îmi pocnește inima?

Chiar nu se mai poate! Vreau să mă duc la școală să-mi fac orele în liniște, să am liniște la ore și îmi dau și sufletul pentru ei. Susținere? Nu ai de la nimeni. Ești lăsat singur în cușca cu lei. Pe ușa scrie ȘCOALA. Ar trebui să scrie BALAMUC pentru că asta nu e o școală din Uniunea Europeană,” a transmis profesoara, prin intermediul paginii de Facebook Colegiul Cadrelor Didactice.

Mesajul a primit sute de răspunsuri de la alți profesori care confirmă că și ei au trecut prin experiențe similare, mulți dintre aceștia plasând vina pe educația slabă primită de acasă.

"Problema este că noi, profesorii, nu suntem uniți. Și respectăm de aiurea toate legile ministerului. Fiecare colectiv din școli trebuie să își facă singur regulile! Dar toți profesorii se tem",

"În unire stă puterea ! Refuzați să mai intrați la ore, până când sistemul acesta odios ( care a distrus sistemul de învățământ românesc) va adopta legi care să protejeze cadrul didactic și îi oferă cadrul necesar pentru a-și desfășura activitatea în siguranță! Altfel, în scurt timp, totul va deveni un adevărat haos. Cred că se dorește ca viitoarele generații să fie ușor de manipulat și condus",

"Mulțumesc pentru postare! Sunt zile pe care nu le mai pot număra de acest fel! Mai greu e că avem o singură viață, care ne e pusă în pericol! Până când, Doamne",

"Perfect adevărat! Până nu ne le vor lua nenorocirile alea de telefoane nu se va rezolva nimic",

"Este realitatea crudă în care ne desfășurăm activitatea", sunt doar câteva din reacțiile altor profesori la postarea cu apelul disperat al profesoarei.